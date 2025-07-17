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Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, sakatlık sonrası ilk golünü attı

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, sakatlık sonrası ilk golünü attı

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, sakatlık sonrası ilk golünü attı
Berker İşleyen

Sakatlıklarla geçirdiği bir yılı aşkın sürenin ardından ülkesinde futbola başladığı Santos formasıyla yılbaşında sahalara dönen ve tekrar sakatlanan 33 yaşındaki Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, bu sezon ligdeki ilk golünü attı.

Brezilya Serie A'nın 14. hafta maçında Santos, lider Flamengo'yu Neymar'ın 84. dakikada attığı gol ile 1-0 mağlup etti.

Neymar, bu gol ile Santos formasıyla bu sezonki ilk golünü atmış oldu.

Yıldız futbolcu, İspanya'nın Barcelona ve Fransa'nın Paris Saint-Germain ekiplerinde oynadıktan sonra Ağustos 2023'te Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olmuştu.

Astronomik bonservis ve maaş karşılığında Al Hilal'e imza atan Neymar, Ekim 2023'te milli takımda yaşadığı çapraz bağ ve menisküs sakatlığı nedeniyle bir yıl forma giyememişti.

Bu yıl başında futbola başladığı Santos'a dönen Neymar, Brezilya Serie A'da geçen nisan ayında Atletico MG ile oynadıkları maçın ilk yarısında sol bacağından sakatlanmıştı ve yaşadığı sakatlık nedeniyle yedek kulübesini işaret ederek 34. dakikada gözyaşları içinde sahaya terk etmişti.

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Neymar
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