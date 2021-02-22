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Bridgerton 2. sezonda da müstehcen sahnelerle dolu

22.02.2021 09:32 | Son Güncelleme:
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Bridgerton 2. sezonda da müstehcen sahnelerle dolu

Netflix'in en çok izlenen dizilerinin arasına girmeyi başaran Bridgerton 2. sezonda da iddialı olacak. Müstehcen sahneleriyle çok konuşulan dizinin oyuncularından Jonathan Bailey yeni sezonda da seks sahnelerinin bol olduğunu söyledi.

Bridgerton yayınlandığın günden beri gündemden düşmedi. Netflix'in en çok izlenen dizilerinin arasına giren hatta müstehcen sahneleriyle porno sitelerine bile düşen Bridgerton 2. sezon onayını da aldı.

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Dizinin oyuncularından Jonathan Bailey The Mirror ile yaptığı röportajda ikinci sezonda da bol miktarda seks sahnelerinin olacağını söyledi.

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Jonathan Bailey açıklamasında 'Bridgerton'ın kalbinde yer alan şey samimiyet, kimlik ve cinsellik; ve tabii ki devam etmemiz gereken bir şey bu" dedi.

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