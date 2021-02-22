Bridgerton 2. sezonda da müstehcen sahnelerle dolu

Bridgerton yayınlandığın günden beri gündemden düşmedi. Netflix'in en çok izlenen dizilerinin arasına giren hatta müstehcen sahneleriyle porno sitelerine bile düşen Bridgerton 2. sezon onayını da aldı.

Dizinin oyuncularından Jonathan Bailey The Mirror ile yaptığı röportajda ikinci sezonda da bol miktarda seks sahnelerinin olacağını söyledi.

Jonathan Bailey açıklamasında 'Bridgerton'ın kalbinde yer alan şey samimiyet, kimlik ve cinsellik; ve tabii ki devam etmemiz gereken bir şey bu" dedi.

