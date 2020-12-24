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Bridgerton’daki yüz kızartıcı sahneleri çok rahat çekmişler

24.12.2020 11:07 | Son Güncelleme:
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Bridgerton’daki yüz kızartıcı sahneleri çok rahat çekmişler

Netflix’in yeni dönem dizisi Bridgerton’un oyuncularında Phoebe Dynevor ile Jonathan Bailey dizideki müstehcen sahneler hakkında konuştu. Sahneler çekilirken oyunculara bir sevişme koçunun eşlik ettiğini söyleyen oyuncular, bu durumun onları oldukça rahatlattığını belirtti.

Yapımcı Shonda Rhimes'ın Netflix'le uzun soluklu genel anlaşması kapsamında piyasaya sürülen ilk senaryolu Shondaland dizisi olan Bridgerton, Julia Quinn'in kitap serisine dayanıyor. Daphne ve Duke arasındaki çekim ve onların etrafında yaşananları konu alan dizi müstehcen sahneleriyle çok konuşuldu.

BRİDGERTON OYUNCULARI SEVİŞME KOÇUYLA ÇALIŞTI

Bridgerton dizisindeki cesur sahnelerindeki performanslarıyla hem övgü toplayan hem de şaşırtan başrol oyuncuları Phoebe Dynevor ile Jonathan Bailey, sevişme sahneleri hakkında konuştu.

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Daphne’yi canlandıran Phoebe Dynevor; 'Benim için gerçekten önemli olan bu aşk hikayesi sayesinde Daphne'nin kendini bulması ve bir kadın olarak ne istediğini ve neye ihtiyacı olduğunu bulması. Daphne'nin yolculuğu için gerçekten çok önemli. Seks ya da yakınlık hakkında hiçbir şey bilmiyor, bu sadece hakkında hiç konuşulmayan ya da tartışılmayan bir şey, bu yüzden onun ne olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Genç bir kadın olarak görülmesi gerçekten önemli olan dizinin bir parçası olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Her şeyin bir erkeğin cinsel arzusuyla ilgili olmadığına dair bir hatırlatma.' diyor.

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Anthony Bridgerton'ı canlandıran Johnny Bailey, dizinin sevişme koçu Lizzy Talbot'un oyuncuları çok rahatlattığını dile getirdi. Yönetmen sete gelene kadar sevişme koçu ile seks sahnelerinin üzerinden geçtiklerini söyleyen Bailey, seksin içindeki gücü sahneye yansıtmanın yollarını birlikte arıyoruz dedi. Seksle ilgili söylenecek çok şey var diye aktör sözlerini şöyle sürdürdü;

'Sahnelerin koreografisi gerçek bir süreçti. Samimiyet koordinatörleri, bu hikayeleri anlattığınız şekilde insanların güvenliğini ve güvenliğini kökten değiştirdiler ve haklı olarak. Size sınırlarınızı ve diğer aktörle paylaşmak isteyip istemediğiniz tüm deneyimlerinizi sorarlar, böylece kendiniz olarak yetkilendirilirsiniz.'

BRİDGERTON KONUSU

Bridgerton ailesinin en büyük kızı Daphne Bridgerton, ailesinin izinden gidip çok seveceği bir adamla evlenmek ister. Genç kadının seçenekleri çok olsa da ağabeyi teker teker adayları eler. Ancak Leydi Whistledown’ın hazırladığı bir skandal, Daphne’nin adının lekelenmesine neden olur. Bu sırada sosyeteye yeni katılan kızların annelerinin gözdesi olan Hastings Dükü ile Daphne arasında bir çekim oluşur.

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