Netflix’in yeni dizisi The Empress'in başrol oyuncusu Devrim Lingnau oldu

Almanya yapımı yeni dizinin sezonu 6 bölüm sürecek. Avusturya-Macaristan İmparatoriçesi Elisabeth ile İmparator Franz Joseph'in hikayesi anlatılacak. 44 yılla Avusturya'nın en uzun hüküm süren imparatoriçesi olan Elisabeth, 1889'da çok sevdiği oğlunu trajik bir şekilde kaybetti ve Avusturya-Macaristan birleşmesinin önemli figürlerinden birisi olarak görülüyor.

THE EMPRESS KADROSU

Yeni dizide başrolleri Devrim Lingnau (Auerhaus) ve Philip Froissant (Black Island) paylaşacak.

Dizinin Bahar 2022'de başlaması planlanıyor. Katharina Eyssen (Holiday Secrets) showrunner ve yazar olarak görev alırken bölümler, Katrin Gebbe (Pelican Blood) ve Florian Cossen (NSU German History X) tarafından yönetilecek.



