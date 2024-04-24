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Bridgerton dizisinin oyuncuları o sahneler için uyardı! "Büyükanne ve büyükbabalarınızla izlemeyin"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.04.2024 14:11
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Netflix'te yayınlanan Bridgerton dizisinin üçüncü sezonu için geri sayım başladı. Dizinin başrollerinde oynayan Nicola Coughlan ve Luke Newton, izleyicileri o sahneler için uyardı.

Bridgerton dizisinin oyuncuları o sahneler için uyardı! "Büyükanne ve büyükbabalarınızla izlemeyin"

Amerikalı yazar Julia Quinn’in (Julie Cotler Pottinger) aynı isimli roman serisinden uyarlanan Bridgerton dizisi, ekran yolculuğuna 2020 yılında başladı. Netflix’te izlenme rekorları kıran dizi, 3. ve 4. sezon onayını aldı.

Üçüncü sezona kısa süre kalan dizide Bridgerton Ailesi’nin bakış açısından Birleşik Krallık’ın 1811 ile 1820 yılları arasına adı verilen Naiplik döneminin zenginlik, şehvet ve ihanet dolu ses getiren hikâyesi ekrana yansıtılıyor.

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Yaratıcı koltuğunda Grey’s Anatomy, Scandal ve Seattle Grave gibi yapımlarla tanınan Chris Van Dusen’ın oturduğu dizinin oyuncularından Nicola Coughlan ve Luke Newton, izleyicileri ateşli sahnelere karşı uyardı.

Ekran Alıntısı

Independent Türkçe'nin haberine göre Nicola Coughlan ve Luke Newton, dizinin hayranlarının gelecek bölümleri büyükanne ve büyükbabalarıyla birlikte izlememelerini söyledi.

37 yaşındaki İrlandalı oyuncu Nicola Coughlan, "Bu sezon çok romantik sahneler ekranda olacak. Ama lütfen büyüklerinizle izlemeyin. Annem geçen gün biraz izledi ve ben ona atlatarak izlettim" dedi.


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