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  4. ŞOK'a kahve makinesi çeşitleri geliyor! 24 Nisan 2024 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK'a kahve makinesi çeşitleri geliyor! 24 Nisan 2024 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
23.04.2024 17:55 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK'ta bu hafta yok yok! ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nu merak ediyorsanız, avantajlı fiyatlarla öne çıkan ürünleri görmek için içeriğimizi okumaya devam edebilirsiniz. 24 - 30 Nisan 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var, işte detaylar!

ŞOK'a kahve makinesi çeşitleri geliyor! 24 Nisan 2024 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Alışveriş severlerin heyecanla beklediği ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 24 Nisan 2024 Çarşamba tarihli sayısı yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta yine her ihtiyaca uygun birbirinden avantajlı ürünler dikkat çekiyor. Singer dikiş makinesinden Homend kahve makinesi çeşitlerine elektronikten mobilyaya farklı kategorilerden ürünlerin yer aldığı ŞOK Katalog'u merak ediyorsanız ŞOK Aktüel listelerini sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdik.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Türk kahve makinesi, espresso makinesi, çay makinesi...

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Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Karaca mutfak aletleri indirime girdi, görmek için buraya tıklayın.

Mutfaktaki en büyük yardımcılar bu listede! Mutfaktaki en büyük yardımcılar bu listede!
Her evin olmazsa olmazı uzun ömürlü saklama kapları Her evin olmazsa olmazı uzun ömürlü saklama kapları

Singer dikiş makinesi 4.499 TL!

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Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Nevresim takımı, yastık, yorgan ve dahası burada, indirimli fiyatlarla sizi bekliyor!

Philips Hue ürünlerinin fiyatı düştü, buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Dayanıklı ve kullanışlı en iyi profesyonel fön makinelerini seçtik Dayanıklı ve kullanışlı en iyi profesyonel fön makinelerini seçtik
Teknoloji harikası toz torbasız süpürgelerle temizlik çok kolay Teknoloji harikası toz torbasız süpürgelerle temizlik çok kolay

Gıda ve hijyen ürünlerinde avantajlı fiyatlar

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Sizin için gıda ve hijyen kategorisinde seçtiklerimiz

Kahve tutkunlarının favorisi Nescafe ürünlerindeki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Süpermarket ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar başladı! Buraya tıklayarak keşfedebilirsiniz.

Finish, Vanish, AirWick & ev temizlik ürünlerinde indirimler devam ediyor, buradan ulaşabilirsiniz.

Bref, Pril, Tursil... İndirimdeki temizlik ürünlerini görmek için buraya tıklayın.

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek, mutfakta hijyen sunan ürünler Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek, mutfakta hijyen sunan ürünler
Hem sağlıklı olun hem formda kalın! Hem sağlıklı olun hem formda kalın!

Genç odası takımından çalışma masasına evinize yeni bir soluk getirecek mobilyalar burada!

mobilya

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Sizin için mobilya kategorisinde seçtiklerimiz

Yaşam alanınızın havasını değiştirecek mobilya modellerini görmek için buraya tıklayın.

Gamerlar buraya! Peşin fiyatına 6 taksit ve ücretsiz teslimat avantajı!

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Sizin için elektronik ve oyuncu aksesuarları kategorisinde seçtiklerimiz

HP bilgisayarlarda indirim devam ediyor, buraya tıklayarak ürünleri görebilirsiniz.

Steelseries bilgisayar aksesuarlarında indirim zamanı! Görmek için buraya tıklayın.

AMD marka bilgisayar bileşenlerinin fiyatları en dipte, burada!

Hawk Gaming oyuncu koltuklarındaki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

İki yıl garantili yapı market ürünlerine bakmadan geçmeyin

matka

Sizin için yapı market kategorisinde seçtiklerimiz

Einhell, Bosch, Stanley ve daha pek çok markanın matkap setlerini görmek için buraya tıklayın.

İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri İşimi ben hallederim diyenlere şarjlı matkap tavsiyeleri
Usta çağırmaya son! Evinizdeki büyük küçük tüm tadilatları kolayca yapabilmenizi sağlayacak en iyi matkaplar Usta çağırmaya son! Evinizdeki büyük küçük tüm tadilatları kolayca yapabilmenizi sağlayacak en iyi matkaplar

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