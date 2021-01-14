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Bridgerton oyuncusu Phoebe Dynevor: Müstehcen sahneleri annemle izlerken...

14.01.2021 14:27 | Son Güncelleme:
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Bridgerton oyuncusu Phoebe Dynevor: Müstehcen sahneleri annemle izlerken...

Netflix’in son günlere damgasını vuran dizisi Bridgerton'ın güzel oyuncusu Phoebe Dynevor, müstehcen sahnelerle ilgili konuştu. Genç oyuncu o sahneleri annesiyle izlerken bakın ne yapmış...

Amerikalı yazar Julia Quinn’ın tüm dünyada ses getiren Bridgerton serisi, Netflix ekranlarında dizi oldu. Aynı isimli çok satan roman serisinden esinlenen dizi, 1820’li yıllarda güçlü Bridgerton ailesinden aşkı bulmaya çalışan birbirine sıkı sıkıya bağlı sekiz İngiliz kardeşi konu alıyor.

Bridgerton yayınladığı andan itibaren gündem olmayı başardı. Müstehcen sahneleriyle çok konuşulan diziyle ilgili başrol oyuncusu Phoebe Dynevor, samimi açıklamalar yaptı.

Genç oyuncu annesiyle diziyi izlerken seks sahnelerini atladığını ve çok utandığını açıkladı.

25 yaşındaki Phoebe Dynevor, 57 yaşındaki annesi Sally Webster ile diziyi izlerken uzaktan kumandayı elinde sıkıca tuttuğunu söyledi. Güzel oyuncu diziyi büyükanne ve büyükbabası da dahil tüm ailesiyle izlediğini de sözlerine ekledi.


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