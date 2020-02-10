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Brie Larson'ın ayakları elbisesinin önüne geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 16:35 | Son Güncelleme

Tüm ihtişamıyla 92. Oscar töreni geride kaldı. Şimdi de geceye damgasını vuran bir görüntü herkesin diline düştü: Brie Larson'ın ayakları...

Brie Larson'ın ayakları elbisesinin önüne geçti

Geçen yıl gösterime giren Kapten Marvel filminde Kaptan Marvel karakterine hayat veren Brie Larson, 92. Oscar törenine damga vurdu. Kırmızı halıda şıklığıyla dikkat çeken Larson, tören esnasında ayakkabılarını çıkarıp eline aldı ve salonda yürümeye başladı.

Öncesinde ise, Celine markasına ait tatlı pembe tonlarında şık bir kıyafet tercih eden Larson’ın, kırmızı halıda objektiflere yansıyan ayak parmakları gündem oldu.

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Farklı açılardan çekilen fotoğraflarda parmakları mantarlı gibi, bazı karelerde sol iki parmağı yamuk, bazılarında ise tırnakları oldukça sorunlu gibi görününce, özellikle Twitter ve Insagram’da günün konusu haline geldi.

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Kimi ‘Neden protez tırnak takmamış’, ‘Takma tırnak takabilirdi’, ‘Günümüzde böyle tırnaklara silikon takarak normal tırnağa çeviyorlar’ gibi yorum yaptı. (Sözcü)

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