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Premier Lig'de şampiyon Manchester City

İNGİLTERE HABERLERİ  | 12.05.2019 18:53 | Son Güncelleme

Premier Lig'in 38. ve son haftasında Manchester City deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı 4-1 yenerek 98 puanla şampiyonluğa ulaştı. Liverpool ise 97 puan toplayarak ligi ikinci bitirdi.

Premier Lig'de şampiyon Manchester City

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Manchester City ile Brighton karşılaştı. 27'de Murray'nin golüyle kısa süreli bir şok yaşayan Manchester ekibi, 1 dakika sonra Aguero ile durumu 1-1 yaptı.

City, 38'de Laporte, 63'te Mahrez ve 72. dakikada İlkay Gündoğan'ın golleriyle sahadan 4-1 galip ayrılarak 98 puanla şampiyonluğa ulaştı. Wolverhampton'ı 2-0 yenen Liverpool ise 97 puanla ligi ikinci sırada bitirdi.

Mücadele sonrası büyük sevinç yaşayan Manchester Cityli oyuncular, şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Tottenham 2 - 2 Everton
Burnley 1 - 3 Arsenal
Leicester City 0 - 0 Chelsea
Fulham 0 - 4 Newcastle United
Watford 1 - 4 West Ham United
Crystal Palace 5 - 3 Bournemouth
Manchester United 0 - 2 Cardiff City
Southampton 1 - 1 Huddersfield Town


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Brighton Manchester City liverpool

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