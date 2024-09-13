Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu ilk maçına çıkıyor!

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, İngiltere'de siftah yapıyor. Cumartesi günü oynanacak Ipswich Town maçı öncesinde Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Ferdi Kadıoğlu hakkında konuşan Hürzeler, "Ferdi Kadıoğlu, muhtemelen bu hafta sonu ilk maçına çıkacak." diyerek taraftarlara müjdeyi verdi.
Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olduktan hemen sonra ufak bir sakatlık geçiren Ferdi, milli takım kadrosunda da yer almamıştı. Tedavi sürecinin bitmesinin ardından sağlığına kavuşan yıldız oyuncu, cumartesi günü oynanacak Ipswich Town maçında sahada olacak.