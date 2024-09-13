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Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu ilk maçına çıkıyor!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.09.2024 08:02
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Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, Ferdi Kadıoğlu için açıklamalarda bulundu ve hafta sonu ilk maçına çıkacağını söyledi.

Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu ilk maçına çıkıyor!
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Brighton & Hove Albion
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Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, İngiltere'de siftah yapıyor. Cumartesi günü oynanacak Ipswich Town maçı öncesinde Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"FERDİ KADIOĞLU HAFTA SONU İLK MAÇINA ÇIKACAK"

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Ferdi Kadıoğlu hakkında konuşan Hürzeler, "Ferdi Kadıoğlu, muhtemelen bu hafta sonu ilk maçına çıkacak." diyerek taraftarlara müjdeyi verdi.

SAKATLIK YAŞAMIŞTI

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Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olduktan hemen sonra ufak bir sakatlık geçiren Ferdi, milli takım kadrosunda da yer almamıştı. Tedavi sürecinin bitmesinin ardından sağlığına kavuşan yıldız oyuncu, cumartesi günü oynanacak Ipswich Town maçında sahada olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu brighton fenerbahçe
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