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  4. Brighton cephesinden Ferdi Kadıoğlu itirafı! Teknik Direktörü Fabian Hürzeler açıkladı... ''Kulüp için uygunsa...''

Brighton cephesinden Ferdi Kadıoğlu itirafı! Teknik Direktörü Fabian Hürzeler açıkladı... ''Kulüp için uygunsa...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
12.09.2024 17:47
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Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig kulübü Brighton'a rekor bonservis bedeliyle transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımıyla ilk maçına ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. Brighton Menajeri Fabian Hürzeler, millî futbolcu hakkında dikkat çekici açıklamada bulundu.

Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Brighton & Hove Albion
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Fenerbahçe'den Brighton'a rekor bedelle transfer olan Ferdi Kadıoğlu, ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Cumartesi günü oynanacak 4. hafta Ipswich Town karşılaşması öncesinde Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Genç çalıştırıcının, milli futbolcu hakkında söyledikleri ise gündem oldu.

PREMIER LİG'E MERHABA DİYECEK

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Yeni takımıyla dünyanın en prestijli ligi'nde boy gösterecek olan Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla İngiltere'ye merhaba demeye hazırlanıyor.

BRIGHTON CEPHESİNDEN FERDİ MÜJDESİ!

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Millî maç arasının ardından İngiltere Premier Lig'in 4. hafta mücadelesinde cumartesi günü Ipswich Town'ı konuk edecek olan İngiliz ekibinin Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında. Ferdi Kadıoğlu hakkında sorulan soruyu yanıtladı. Alman teknik adam, yıldız futbolcunun sakatlığını atlattığını belirterek, "Ferdi'nin bu hafta sonu ilk maçına çıkması mümkün" ifadelerini kullandı.

''EURO 2024'TEN ÖNCE İSTEDİLER''

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İngiliz basınından The Athletic'in Brighton muhabiri Andy Naylor, Brighton'ın Ferdi'yi EURO 2024'ten önce takip edip istediğini açıkladı.

"Tam olarak ne kadar önce ilgilendiler emin değilim ama kesinlikle EURO 2024'ten bir süre önceydi. Yanıltıcı olabileceğini düşündükleri için ülkelerin turnuva etkilerine göre transfer yapmıyorlar. Potansiyel transferler üzerinde çok çalışıyorlar. EURO'daki performansı onun hakkında zaten bildiklerini daha da pekiştirdi" dedi.

''KULÜP İÇİN UYGUNSA...''

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İngiliz gazeteci, Brighton'ın Ferdi'yle alakalı uzun vadedeki projesini de açıkladı.

"Brighton'ın modelinin bir parçası da oyunculara, gelişmeleri için fırsat sunmak ve daha büyük fırsatlar geldiğinde oyuncuların önünde durmamak. Tabii şartlar ve fiyat kulüp için uygunsa... Bu yüzden Brighton, Ferdi için de büyük fırsat" sözlerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu brighton fenerbahçe ingiltere premier lig
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