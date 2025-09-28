SPOR

Brighton & Hove Albion, Chelsea’yi deplasmanda yendi

Brighton & Hove Albion, Premier Lig’in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Chelsea’yi 3-1’lik skorla mağlup etti.

Berker İşleyen

Premeir Lig’in 6. haftasında Chelsea, Stamford Bridge’de Brighton & Hove Albion ile karşılaştı. Müsabakanın 24. dakikasında ev sahibi takım, Enzo Fernandes’in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarının 77. dakikasında konuk ekip, Danny Welbeck ile eşitliği sağladı. Maçın son dakikaları oldukça heyecanlı geçerken Brighton, 90+2. dakikada Maxim De Cuyper ile öne geçti, 90+10. dakikada da Danny Welbeck’in kaydettiği golle sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

Bu sezonki 2. yenilgisini alan Chelsea 8 puanda kalırken, Brighton ise 2. galibiyetini elde etti ve puanını 8’e çıkardı.

Brighton & Hove Albion’da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 11’de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

Chelsea’de Trevoh Chalobah, 53. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Canlı Skor

Chelsea
