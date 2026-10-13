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Brighton & Hove Albion - Kauno Zalgiris Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Brighton & Hove Albion, Kauno Zalgiris ile UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacak. Her iki takım da mevcut form durumuyla dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Brighton & Hove Albion - Kauno Zalgiris Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Konferans Ligi
Brighton & Hove Albion
Perşembe 22:00
15.10.2026
Kauno Zalgiris
Stadyum: Amex Community Stadium

Brighton & Hove Albion, 15 Ekim 2026 saat 22:00'de Amex Community Stadium'da Kauno Zalgiris'i ağırlıyor.

Brighton & Hove Albion ve Kauno Zalgiris, UEFA Konferans Ligi'nde bir araya geliyor. İki takım, son dönem form grafikleriyle mücadele edecek.

Lig Durumu

Brighton & Hove Albion

3. İngiltere Premier Ligi
O
6
G
4
B
1
M
1
P
13
18
Attığı Gol
5
Yediği Gol
+13
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Brighton & Hove Albion 18 / 5

İç Saha / Deplasman Performansı

Brighton & Hove Albion İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
2 / 1 / 0
Gol
8 – 1

Brighton & Hove Albion (UEFA Konferans Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 4 gol atıp 0 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 13 puanla 3. sırada.

Kauno Zalgiris (Litvanya TOPLYGA) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 4 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Brighton & Hove Albion G G G B M

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Sunderland 0-2 Brighton & Hove Albion İngiltere Premier Ligi G
  • 19.09.2026 Brighton & Hove Albion 3-0 Arsenal İngiltere Premier Ligi G
  • 16.09.2026 Manchester United 2-3 Brighton & Hove Albion İngiltere Lig Kupası G
  • 13.09.2026 Coventry City 0-5 Brighton & Hove Albion İngiltere Premier Ligi G
  • 05.09.2026 Brighton & Hove Albion 1-1 Leeds United İngiltere Premier Ligi B
Kauno Zalgiris

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 Kauno Zalgiris 3-0 FK Minija Litvanya Kupası G
  • 20.09.2026 Siauliai 0-2 Kauno Zalgiris Litvanya TOPLYGA G
  • 16.09.2026 Zalgiris Vilnius 3-2 Kauno Zalgiris Litvanya TOPLYGA M
  • 13.09.2026 Panevezys 0-1 Kauno Zalgiris Litvanya TOPLYGA G
  • 09.09.2026 Kauno Zalgiris 5-1 Suduva Litvanya TOPLYGA G

Maç öncesi değerlendirme

Brighton, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Takım, ligdeki son 5 maçında 14 gol atıp, sadece 5 gol yedi ve 3 galibiyet ile bu konuda etkileyici bir performans sergiledi.

Eksik Oyuncular

Brighton & Hove Albion

9 eksik
Stefanos Tzimas Sakat Diz Sakatlığı
Yankuba Minteh Sakat Bacağından Sakat
Evan Ferguson Sakat Ayak Bileğinden Sakat
Mats Wieffer Sakat Diz Sakatlığı
Kaoru Mitoma Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Femi Azeez Sakat Karın Kası Sakatlığı
Jack Hinshelwood Şüpheli
Malick Yalcouye Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Zadok Yohanna Şüpheli Antrenman Eksikliği

Kauno Zalgiris

Bilinen eksik yok

Brighton & Hove Albion kadrosunda Stefanos Tzimas (Sakat - Diz Sakatlığı), Yankuba Minteh (Sakat - Bacağından Sakat), Evan Ferguson (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Mats Wieffer (Sakat - Diz Sakatlığı), Kaoru Mitoma (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Femi Azeez (Sakat - Karın Kası Sakatlığı), Jack Hinshelwood (Şüpheli), Malick Yalcouye (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Zadok Yohanna (Şüpheli - Antrenman Eksikliği) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Pascal Gross Pascal Gross Brighton & Hove Albion 3 Gol 4 Asist
Maxim De Cuyper Maxim De Cuyper Brighton & Hove Albion 2 Gol 2 Asist
Charalampos Kostoulas Charalampos Kostoulas Brighton & Hove Albion 2 Gol 1 Asist
Georginio Rutter Georginio Rutter Brighton & Hove Albion 0 Gol 2 Asist

Pascal Gross, Brighton'ın 3 golü ile hücumda önemli bir rol oynuyor. Maxim De Cuyper, 2 asisti ile takımın hücum organizasyonuna katkı sağlıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Brighton & Hove Albion - Kauno Zalgiris maçı ne zaman?

15 Ekim 2026 tarihinde oynanacak.

Brighton & Hove Albion - Kauno Zalgiris maçı saat kaçta?

Maç 22:00'de başlayacak.

Brighton & Hove Albion - Kauno Zalgiris maçı hangi kanalda?

Yayın bilgisi mevcut değil.

Brighton & Hove Albion - Kauno Zalgiris maçında hangi oyuncular eksik?

Brighton'da Stefanos Tzimas, Yankuba Minteh, Evan Ferguson, Mats Wieffer, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Jack Hinshelwood, Malick Yalcouye ve Zadok Yohanna eksik.

Brighton & Hove Albion ve Kauno Zalgiris'n ligde kaç puanı var?

Puan durumu hakkında bilgi bulunmamakta.

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