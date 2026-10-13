Brighton & Hove Albion - Kauno Zalgiris Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Brighton & Hove Albion, 15 Ekim 2026 saat 22:00'de Amex Community Stadium'da Kauno Zalgiris'i ağırlıyor.
Brighton & Hove Albion ve Kauno Zalgiris, UEFA Konferans Ligi'nde bir araya geliyor. İki takım, son dönem form grafikleriyle mücadele edecek.
Brighton & Hove Albion (UEFA Konferans Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 4 gol atıp 0 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 13 puanla 3. sırada.
Kauno Zalgiris (Litvanya TOPLYGA) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 4 gol yedi.
Brighton, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Takım, ligdeki son 5 maçında 14 gol atıp, sadece 5 gol yedi ve 3 galibiyet ile bu konuda etkileyici bir performans sergiledi.
Brighton & Hove Albion kadrosunda Stefanos Tzimas (Sakat - Diz Sakatlığı), Yankuba Minteh (Sakat - Bacağından Sakat), Evan Ferguson (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Mats Wieffer (Sakat - Diz Sakatlığı), Kaoru Mitoma (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Femi Azeez (Sakat - Karın Kası Sakatlığı), Jack Hinshelwood (Şüpheli), Malick Yalcouye (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Zadok Yohanna (Şüpheli - Antrenman Eksikliği) yer almıyor.
Pascal Gross, Brighton'ın 3 golü ile hücumda önemli bir rol oynuyor. Maxim De Cuyper, 2 asisti ile takımın hücum organizasyonuna katkı sağlıyor.
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