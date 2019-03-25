British Airways'in Düsseldorf uçağı yanlışlıkla Edinburgh'a indi

Hatanın kabin ekibine yanlış uçuş belgelerinin verilmesinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Yolcuların, yanlış kente geldiklerini uçağın inişinden sonra yapılan 'Edinburgh'a hoşgeldiniz' anonsu üzerine anladıkları bildirildi. Uçağın daha sonra yeniden havalanıp bu kez asıl varış noktası Düsseldorf'a gittiği açıklandı.

Londra'daki City Havaalanı'ndan gerçekleştirilen uçuşun işletmesi British Airways adına WDL Havacılık tarafından yürütülüyor.

'PİLOTUN HATASI YOK'



WDL'den olayın nedeniyle ilgili bilgi istendiğini duyuran British Airways, 'pilotun herhangi bir hatasının olmadığı, kendisine sunulan uçuş belgelerinde Edinburgh denildiği için bu kente uçtuğunu' kaydetti.

Alman firması WDL ise, 'talihsiz bir karışıklık nedeniyle yaşanan olayla ilgili olarak yetkililerle işbirliği yaptıklarını' duyurdu.

WDL, ''Hiçbir aşamada yolculukların güvenliğiyle ilgili herhangi bir risk söz konusu olmadı. Yolcularımızı BA3271 sefer sayılı uçuşla Edinburgh'ta istem dışı bir molanın ardından Düsseldorf'a uçurduk'' dedi.