Mynet Trend

British Airways'in Düsseldorf uçağı yanlışlıkla Edinburgh'a indi

BBC BBC
25.03.2019 20:40 | Son Güncelleme

British Airways'in Düsseldorf seferi için Londra'dan kalkan uçağı yanlışlıkla İskoçya'nın Edinburgh kentine indi.

British Airways'in Düsseldorf uçağı yanlışlıkla Edinburgh'a indi

Hatanın kabin ekibine yanlış uçuş belgelerinin verilmesinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Yolcuların, yanlış kente geldiklerini uçağın inişinden sonra yapılan 'Edinburgh'a hoşgeldiniz' anonsu üzerine anladıkları bildirildi. Uçağın daha sonra yeniden havalanıp bu kez asıl varış noktası Düsseldorf'a gittiği açıklandı.

Londra'daki City Havaalanı'ndan gerçekleştirilen uçuşun işletmesi British Airways adına WDL Havacılık tarafından yürütülüyor.

'PİLOTUN HATASI YOK'

WDL'den olayın nedeniyle ilgili bilgi istendiğini duyuran British Airways, 'pilotun herhangi bir hatasının olmadığı, kendisine sunulan uçuş belgelerinde Edinburgh denildiği için bu kente uçtuğunu' kaydetti.

Alman firması WDL ise, 'talihsiz bir karışıklık nedeniyle yaşanan olayla ilgili olarak yetkililerle işbirliği yaptıklarını' duyurdu.

WDL, ''Hiçbir aşamada yolculukların güvenliğiyle ilgili herhangi bir risk söz konusu olmadı. Yolcularımızı BA3271 sefer sayılı uçuşla Edinburgh'ta istem dışı bir molanın ardından Düsseldorf'a uçurduk'' dedi.

UCAK HABERICI

'DUSSELDORF'A GİTMEK İSTEYEN EL KALDIRSIN'

Sophie Cooke adlı yolcu, her hafta Londra'dan Düsseldorf'a uçtuğunu belirterek, pilotun Edinburgh için alçalmakta olduklarını duyurduğunda bunun bir şaka olduğunu düşündüklerini, hatta kabin görevlilerine ciddi olup olmadıklarını sorduklarını aktardı.

Pilotun daha sonra Düsseldorf'a gitmek isteyenlerin el kaldırmasını istediğini ve uçaktaki herkesin el kaldırdığını kaydeden 24 yaşındaki yolcu, ''Sonra pilot bunun nasıl olduğu konusunda hiçbir fikrinin olmadığını, daha önce benzer bir olay yaşamadığını, sorunu çözmeye çalışacaklarını söyledi'' dedi.

Cooke, uçağın içinde ortamı anlatırken, ''Sinir bozucuydu, tuvaletler tıkandı, atıştıracak hiçbir şey kalmamıştı, havasızdı'' ifadelerini kullandı ve 2 saatten uzun bir süre alanda bekleyen uçağın daha sonra Düsseldorf'a gitmek üzere havalandığını aktardı.

PARTNEREski İstanbul'a bir de böyle bakınEski İstanbul'a bir de böyle bakın
Asla normal bir hayatı olmayacağını söylediler, manken olduAsla normal bir hayatı olmayacağını söylediler, manken oldu
Trump derin bir nefes aldı! Tespit edilemedi!Trump derin bir nefes aldı! Tespit edilemedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
British Airways Düsseldorf

En Çok Okunan Trend Haberler

Orijinalinin yarı fiyatınaydı! Karar çıktı...

Orijinalinin yarı fiyatınaydı! Karar çıktı...

Dünya'nın altını bitiyor mu?

Dünya'nın altını bitiyor mu?

'Yok artık' dedirten olay! Balıktan çıktı

'Yok artık' dedirten olay! Balıktan çıktı

Bülent Ersoy sahneye atlayan kadına mikrofonuyla vurdu!

Bülent Ersoy sahneye atlayan kadına mikrofonuyla vurdu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Rusya'da yeşil kar paniği

Rusya'da yeşil kar paniği

Sevgilisinin kocası gelince çıplak halde pencereden atladı!

Sevgilisinin kocası gelince çıplak halde pencereden atladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Asla normal bir hayatı olmayacağını söylediler, manken oldu

Asla normal bir hayatı olmayacağını söylediler, manken oldu

Trump derin bir nefes aldı! Tespit edilemedi!

Trump derin bir nefes aldı! Tespit edilemedi!

Binlerce kişi akın etti! Festivalden müthiş görüntüler

Binlerce kişi akın etti! Festivalden müthiş görüntüler

Bugüne dek görülmemişti! Binlercesi bulundu...

Bugüne dek görülmemişti! Binlercesi bulundu...

Bir anda ortadan kaybolmuştu! Korkunç sır 77 yıl sonra çözüldü

Bir anda ortadan kaybolmuştu! Korkunç sır 77 yıl sonra çözüldü

Yeni Zelanda saldırısı sonrası gündem olmuştu! O polis konuştu

Yeni Zelanda saldırısı sonrası gündem olmuştu! O polis konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.