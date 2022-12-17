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Britney Spears art arda çıplak fotoğraflarını önce paylaştı sonra sildi! "Asla eskisi gibi olmayacağım"

17.12.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears çıplak paylaşımlarıyla gündemdeydi. Öyle ki bu paylaşımlar çocuklarıyla da arasını bozdu. Ünlü şarkıcının büyük oğlu verdiği bir röportajda annesi için 'dikkat çekmek için soyunuyor' demişti. Britney Spears, yaptığı son paylaşımla oğluna ders gibi bir cevap verdi. Britney Spears, son olarak Instagram'da bir dizi çıplak fotoğrafını paylaştı ve kısa süre sonra sildi.

Britney Spears art arda çıplak fotoğraflarını önce paylaştı sonra sildi! "Asla eskisi gibi olmayacağım"

Ünlü şarkıcı Britney Spears, Instagram'da bir dizi çıplak fotoğrafını paylaştı. Spears, göğüslerini elleriyle ya da çiçek emojileriyle kapadığı farklı zamanlarda çekilmiş fotoğraflarını art arda sosyal medya platformuna yükledi.

Fotoğraflara yazdığı uzun açıklamaya akıl ve beden sağlığı için dünyayı gezeceğini belirterek başlayan pop yıldızı şöyle devam etti:

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Los Angeles'ta evim var ama maalesef ailemden kabul gördüğümü hiç hissetmedim. Gerçekten ve samimiyetle söylüyorum, orada asla eskisi gibi olmayacağım ve bunu kabullenmem lazım. Spears kısa süre sonra paylaşımına yazdığı uzun açıklamayı da fotoğrafları da sildi.

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Takipçileri, Spears'ın hesabını eşi Sam Asghari'nin yönettiği ve özgürlüğün 13 yıl babasının vesayetinde yaşayan ünlü yıldıza iyi gelmediği yönünde yorumlar yapıyor.

Bazı hayranları da Asghari'yi, ünlü yıldıza "sahip çıkmamakla" suçluyor.

Bunlara geçen hafta da cevap veren Asghari, bir kez daha Spears'ın sosyal medya hesaplarını kontrol etmediğini vurgularken çıplak paylaşımlardan kendisinin de hoşlanmadığını belirtti.
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Asghari, Instagram'da yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Böyle şeyler paylaştığı için zorbalık gören tek kişi. Şahsen bunları paylaşmamasını isterim ama ben kimim ki tüm hayatı boyunca kontrol edilmiş birini kontrol edeyim?"

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