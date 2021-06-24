Britney Spears babasına açtığı vasilik davasında anlattı: Bana ilaçlar vererek...

Babasının hayatını ve parasını kontrol ettiği 13 yıllık vasiliğin ardından ünlü şarkıcı Britney Spears sessizliğini bozdu. Dün babası Jamie Spears'ın 13 yıldır süren vasiliğine ilişkin davada konuşan Spears, moralini bozan ve kendisini köleleştirilmiş hissetmesine neden olan bu 'duygusal istismar'ın sona ermesini istedi.

39 yaşındaki şarkıcının finansal ve kişisel hayatının kontrolü, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından tamamen babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmişti.

Ünlü şarkıcı Jamie Spears'ın tüm turneleri, buradan elde ettiği kazançları, evlenip evlenmemesi ve hatta sosyal medyadaki paylaşımlarını bile babasının kontrol ettiğini belirtiliyordu.

Bu durumun şarkıcının ruh sağlığını daha kötü hale getirdiğini ve zor durumda olduğunu belirten şarkıcının hayranları "Free Britney" kampanyası başlatmış ve Spears'ın kendi hayatını kontrol edebilmesini talep etmişti.

Spears, babasının 13 yıldır süren vasiliğine ilişkin davada uzun zaman sonra ilk kez ifade verdi.

Uzaktan bağlantı ile katıldığı davada Spears, babasının kontrolünün istismara döndüğünü ve sadece normal bir hayat istediğini söyledi.

ZORLA SPİRAL TAKTIRMIŞ

Şarkıcı, babasının kendisine spiral taktırarak erkek arkadaşıyla evlenmesini veya bebek sahibi olmasını engellediğini ve psikiyatrik ilaçlara zorlayarak sürekli uyuşturulduğunu da söyledi.

"Kademeli olarak ilerlemek istiyorum. Evlenip bir bebek sahibi olabilmek istiyorum. Ancak şu anki vasiliğe göre evlenemeyeceğim ya da bebek sahibi olamayacağım söylendi" diyen Spears, "Yeni bir bebek sahibi olabilmek için spirali çıkarmak istedim, ancak bu sözde ekip doktora gitmeme izin vermiyor çünkü daha fazla doğurmamı istemiyorlar. Yani temel olarak bu sistem bana yarardan çok zarar veriyor. Bir hayatım olmasını hak ediyorum. Hayatım boyunca çalıştım" şeklinde konuştu.

"TRAVMA GEÇİRDİM"

"Babam, kendi kızına yüzde 100 zarar vermek için sahip olduğu kontrolü sevdi. Yalan söyledim ve tüm dünyaya iyi olduğumu ve mutlu olduğumu söyledim. Bu bir yalandı" diyen şarkıcı, "Bunu yeterince söylersem, inkar ettiğim için mutlu olabilirim diye düşündüm. Şoktaydım. Travma geçirdim. Ama şimdi ben size doğruyu söylüyorum: Mutlu değilim" diye konuştu.

Spears, mahkemede ayrıca şunları söyledi:



"Sadece hayatımı geri istiyorum 13 yıl oldu ve bu yetti artık. Tek istediğim, bunun sona ermesi için paramın kontrolüne sahip olmak. Dürüst olmak gerekirse aileme dava açmak istiyorum. Bunu bu kadar uzun süre içimde tutmamı sağlayarak bana neden bunu yaptıklarını duymak istiyorum. Bunlar kalbim için iyi değil. Çok öfkeliyim ve her gün ağlıyorum."

