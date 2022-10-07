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Britney Spears bir sürü çıplak fotoğraf paylaşıp annesine skandal sözler söyledi!

07.10.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Britney Spears, Instagram sayfasında birkaç çıplak fotoğraf yayınladıktan kısa bir süre sonra annesinin son özrünü herkese açık bir şekilde eleştirerek küfürlü yanıt verdi.

Britney Spears bir sürü çıplak fotoğraf paylaşıp annesine skandal sözler söyledi!

Britney Spears, Instagram hesabında bir dizi çıplak fotoğraf yayınladıktan kısa bir süre sonra, annesine yanıt verdi.

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40 yaşındaki şarkıcı, 13 yıllık katı vasilikten yaklaşık bir yıl önce çıktı ve şimdi yeni keşfettiği özgürlüğünü fikrini söylemek ve istediğini yayınlamak için kullanıyor.

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Britney Spears, 2008'den 2021'e kadar babasının vasiliği altında kilitli kaldı ve bunun için ailesini suçladığını gizlemedi.

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Spears, son paylaşımında kızına engelini kaldırması için yalvaran annesi Lynne Spears'a cevap verdi.

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İki çocuk annesi Britney Spears, Instagram sayfasında "Mutluluğun anahtarlarından biri, kötü bir hatıradır" diyerek ekledi.
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"13 yıl boyunca, geçmişimi ortaya çıkarmak için her hafta doktorlarla görüşmek zorunda kaldım, bu da durumu daha da kötüleştirdi!!!

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"Ağabeyim, kız kardeşim, kuzenlerim, teyzelerim, amcalarım da dahil olmak üzere tüm aileme gelince ve lanet olsun tüm seyirciler… ya taşlandılar ya da k.çlarından sarhoş oldular!!!

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"Harekete geçmekten korkan kahrolası bir azizdim ya da işbirliği yapmazsam babamın beni bir yere koyacağını biliyordum... Amerika'da bile, özgürler diyarında!!!!
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Yıllar geçiyor ve beni hala psikiyatri koğuşuna koyuyor!!!! Anne özrünü al ve kendini... Ve tüm doktorlara aklımla oynadıkları için... Cehennemde yanmanız için dua ediyorum!!! Annemi lanet olası k.çımı öp !!!!"

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Britney Spears anne yaşında
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