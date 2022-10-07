Vereceğin cevaplara göre sen aslında hangi burçsun?

Peki, karakter analizine göre sen aslında hangi burçsun biliyor musun? Merak ediyorsan hemen teste başlayalım!
Teste göre aslında hangi burçsun?
1/7
Teste başlamadan önce seni biraz tanıyalım. Kaç yaşındasın?
2/7
Peki, cinsiyetin nedir?
3/7
Arkadaşınla tartıştığında ilk vereceğin tepki ne olur?
Aynı şekilde tepki veririm, kısasa kısas
Önce sorununun ne olduğunu dinlerim.
İkimizin de açısından bakmaya çalışırım.
Olabildiğince uzaklaşırım.
Dinlemeye çalışsam da abarttığını düşünürüm.
Kendisine tam karşı fikirlerle cevap veririm.
Benimle tartışma cüretini göstermesine şaşırabilirim.
Ona benimle neden tartışamayacağını sakince anlatırım.
Sinirden kendimi kaybedip ağlayabilirim.
4/7
Sevgilin birkaç saat telefona cevap vermedi. Düşündüğün ilk şey ne olurdu?
Başına kesinlikle bir şey geldi!
Aaa fark etmedim ya ben ne zaman aramıştım ki?
Fark edemeyecek kadar meşgul demek ki…
"Bana nasıl cevap vermezsin?" diyerek atacağım diğer mesajları düşünürüm.
Arkadaşlarıyla takılıyordur diye düşünürüm.
Demek ki çok yoğun, onu dinlendirecek bir şey bulmalıyım…
Nasıl olur da başka bir şeyle meşgul olabilir?
Telefonu sessizde kalmıştır ya da belki de…
Tekrar asla aramam için yeterli bir sebep bu…
5/7
Çocuğun başarısız bir puanla eve geldiğinde tepkin nasıl olur?
Yeterli çalışsaydın bu puanla gelmezdin!
Disiplinsizlik böyle puanları getiriyor.
Aman canım, bir sonrakine daha iyi puan getirirsin.
Diğer arkadaşlarının puanları nasıl?
Ders kitaplarını getir, çalışmaya başlıyoruz.
Ne demek bu puanlar? Yeterince çalışmadın mı?
Sınıfın ortalamasının üstünde misin altında mı?
Daha iyisini yapmak için hemen çalışmaya başlıyorsun.
Sence de bu çok düşük bir puan değil mi bu?
Neler oldu hayatında, bu düşük puanının bir sebebi var mı?
Lütfen moralini bozma, bende kötü oluyorum!
Herhâlde diğerlerinin puanları da kötüdür, değil mi?
6/7
Tüm dünyayı değiştirecek gücün olsaydı ilk yapacağın şey…
Doğayı kurtarmakla başlardım.
Tüm dünyada eğitim hareketi başlatırdım.
Adalet sisteminde köklü bir değişiklik yapardım.
Tüm yönetim sistemlerini değiştirirdim.
İlk olarak tüm yönetimleri tek bir merkeze bağlar, her şeyi kontrol ederdim.
Sınırları zorlar ve tüm insanlığa en iyi yaşam standartlarını sunmaya çalışırdım.
Açlık sorununu kökünden çözerdim.
Bilimi karar mekanizması hâline getirirdim. Böylece tüm sorunlar çözülürdü.
Her coğrafyanın kendine özgü ihtiyaçları için özel ekiplerle çözüm bulurdum.
Çocukların mutlu olabileceği her şeyi önlerine sererdim.
Bütün sınırları kaldırır, tüm dünyada dolaşma özgürlüğü getirirdim.
Disiplinli ve mükemmel sistem için tüm dünyanın “en iyilerini” bir araya getirir, doğru çözümü bulurdum.
7/7
Her konuda doğru bir adım atmak için fikir alacağın ilk kişi…
En doğrusu yine benim zihnim.
Aynı konuda tecrübe edinmiş bir kişi!
Kesinlikle annem veya babam!
Herkesi dinler, kendi bildiğimi okurum!
Her şeyi mükemmel yapan kişiye yani kendime sorardım.
Teorisini kim kurduysa doğrusu ondadır!
Kalbim bana doğrusunu söyler.
Güç kimdeyse en doğru fikir de ondadır!
Fikirlerini bana kabul ettirebilecek kadar güçlü olan ilk kişiye sorarım.
Bir ihtimali her açısıyla değerlendiren zihne güvenir, fikri ondan alırım.
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