Britney Spears'dan kötü haber

Britney Spears, müziğe ara verdiğini açıklamış ancak bunun ne kadar süreceğini belirtmemişti. Şimdi, Spears’ın vereceği aranın 10 yıldan uzun sürebileceği konuşuluyor. Ruh sağlığı sorunlarına odaklanmak için şubat ayında las Vegas gösterilerini iptal eden 37 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, bir süre psikolojik tedavi görmüştü.

Şarkıcının hayranları onu yeniden sahnelerde görmek için sabırsızlansa da Spears’a yakın kaynaklar onun sahneye dönebilecek durumda olmadığını açıkladı.

Heat dergisine konuşan bir kaynak, “Britney sahne performanslarına uzun bir süre ara verme kararı aldı. Tabii ki bu çok zor bir karardı, çünkü sahnede olmayı ve hayranlarıyla bir arada olmayı seviyor, ama aynı zamanda bunun atması gereken bir adım olduğunu da biliyor” dedi.

Son aylarda Spears’ın, yıllardır nafaka ödediği eski eşi Kevin Federline ile de bir dava süreci var. Federline, Spears’ın babası Jamie Spears’ın çocuklarını dövdüğünü, 13 yaşındaki oğlunun öz dedesi tarafından şiddete maruz kaldığını öne sürmüştü.

Spears’a yakın kaynaklar, “Britney, hayatının kontrolünü tekrar eline almak istiyor, kendine bakabilme kabiliyetini kanıtlayarak vasi olmadan yaşamak istiyor” dedi.