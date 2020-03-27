Britney Spears'dan olay iddia! 'Usain Bolt'un...'

Dünyaca ünlü pop star Britney Spears ilginç bir paylaşıma imza attı. 38 yaşındaki şarkıcı Usain Bolt'un 100 metre rekorunu 4 saniye geliştirdiğini öne sürdü. Instagram'dan bir paylaşım yapan şarkıcı, 5.97 saniyede 100 metreyi koştuğunu belirterek büyük sevinç yaşadığını belirtti.

Spears paylaşımında, "Önceleri 6-7 saniyede koşardım ve en başta 9 saniyede koşuyordum. Şimdi başardım" ifadelerini de kullandı.

Şarkıcının sevenleri, Spears'ın video ile bunu kanıtlamasını istedikleri yönünde mesajlar attı.

