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Britney Spears'dan olay iddia! 'Usain Bolt'un...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 12:06 | Son Güncelleme

Amerikalı ünlü şarkıcı Britney Spears, Usain Bolt'un 100 metre rekorunu kırdığını iddia etti. Takipçileri Spears'dan video atarak bunu kanıtlamasını istedi.

Britney Spears'dan olay iddia! 'Usain Bolt'un...'

Dünyaca ünlü pop star Britney Spears ilginç bir paylaşıma imza attı. 38 yaşındaki şarkıcı Usain Bolt'un 100 metre rekorunu 4 saniye geliştirdiğini öne sürdü. Instagram'dan bir paylaşım yapan şarkıcı, 5.97 saniyede 100 metreyi koştuğunu belirterek büyük sevinç yaşadığını belirtti.

Spears paylaşımında, "Önceleri 6-7 saniyede koşardım ve en başta 9 saniyede koşuyordum. Şimdi başardım" ifadelerini de kullandı.

Şarkıcının sevenleri, Spears'ın video ile bunu kanıtlamasını istedikleri yönünde mesajlar attı.

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Anahtar Kelimeler:
Britney Spears, usain bolt,

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