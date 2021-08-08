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Britney Spears'ı çilesi bitmiyor! Babası bu kez de...

08.08.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jamie Spears kızının üstündeki egemenliğine devam ediyor. Britney Spears’ın babası şimdi de vasisi konumunda olduğu kızının hastaneye yatırılmasını istiyor.

Britney Spears'ı çilesi bitmiyor! Babası bu kez de...

Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın finansal ve kişisel hayatının kontrolü, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından tamamen babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmişti. Spears'ın taleplerine rağmen mahkeme vasilik kararını iptal etmedi.

Independent Türkçe'nin The Hill’e dayandırdığı habere göre, kızının hayatının finansal ve tıbbi kontrolünü 13 yıldır elinde tutan Jamie Spears, Britney Spears’ın avukatlarının mahkemeye verdiği dilekçeye karşı itirazda bulundu.

Baba Spears, vasiliğinin sonlandırılması için avukatların gerekçe sunamadıklarını söyledi. Jamie Spears aynı zamanda avukatın talebinin “ironik” olduğunu belirterek şarkıcının diğer vasisi Jodi Montgomery ile yaptıkları görüşmelerden bahsetti.

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Jamie Spears, “Montgomery geçen ay kızımın son davranışları ve genel sağlığından endişe duyduğunu söyledi. Montgomery, kızımın ilaçlarını doğru ve zamanlı almadığını, doktorların tavsiyelerini dinlemediğini ve hatta bazen doktorları görmeyi reddettiğini söyledi” dedi.

Spears, Montgomery’nin kızının gidişatından “endişe duyduğunu” iddia etti ve ikilinin bir telefon konuşmasında Britney Spears’ın acil müdahale için hastaneye yatırılmasını konuştuklarını da ekledi.

Montgomery, Jamie Spears’ın iddialarından sonra avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak sözlerinin “manipüle edildiğini ve yanlış aktarıldığını” belirtti. Montgomery, Spears’ın hastaneye yatmasını önermediğini de ekledi. Aksine Montgomery, Jamie Spears’ın vasiliğinin sonlanmasının Britney Spears’a fayda sağlayacağını söyledi.

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Britney Spears
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