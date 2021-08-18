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Britney Spears'in babası vasilikten çekilecek!

18.08.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Britney Spears'ın babası Jamie Spears, 13 yıl aradan sonra, şarkıcının vasiliğinden çekilmeyi kabul etti. Ünlü sanatçının avukatı ise gelişmeden memnun olduğunu ancak Jamie Spears'in çekilmek için zaman kaybetmemesi gerektiğini ifade etti.

Britney Spears'in babası vasilikten çekilecek!

Britney Spears'in babası Jamie Spears, vasiliğinin askıya alınması için açılan davada mahkemeye kızının vasiliğinden çekilmeyi planladığını bildirdi.

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Jamie Spears, mahkemeye verdiği dilekçede, vasilikten alınması için herhangi bir neden bulunmadığını ancak Spears'in malvarlığının adli denetimi gibi bekleyen birkaç konunun çözüme kavuşmasının ardından vasilikten ayrılacağını söyledi.

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"GEÇTİĞİMİZ 13 YILI SORUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Britney Spears’in avukatı Matthew Rosengart ise bir açıklama yaparak, gelişmeden memnun olduğunu ancak Jamie Spears'in çekilmek için zaman kaybetmemesi gerektiğini söyledi. Rosengart, "Bay Spears'in kızının üzerinden milyonlarca dolar kazandığı geçtiğimiz 13 yılı soruşturmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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VASİLİK BABASINA VERİLMİŞTİ

2008 yılında Britney Spears zihinsel sağlığından endişe duyularak hastaneye yatırılmış, malvarlığını, kariyerini ve kararlarını kontrol etmek üzere babasına vasilik verilmişti.
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Babasının vasiliğinin iptal için mahkemeye giden Spears, babasını çocuk sahibi olmasını engellemekle ve istemediği halde onu psikiyatrik bir ilaç olan lityum almaya zorlamakla suçlamıştı.


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Britney Spears
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