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Britney Spears'ın çocukları annelerinin çıplak fotoğraflarından rahatsız! Flaş karar

07.08.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Britney Spears geçtiğimiz haftalarda üst üste paylaştığı çıplak fotoğraflarla herkesi şoke etti. 1 saatte 11 çıplak pozunu paylaşarak herkesi şoke eden şarkıcının çocukları bu pozlardan sonra flaş bir karar aldı. Britney Spears'ın eski eşi ise bu konuya dair açıklama yaptı.

Britney Spears'ın çocukları annelerinin çıplak fotoğraflarından rahatsız! Flaş karar

Hayatını herkesin gözü önünde yaşamaktan çekinmeyen Britney Spears evlendikten sonra sosyal medyada fazla müstehcen paylaşımlar yaparak dikkat çekti. Öyle ki son olarak 1 saatte Instagram'a 11 çıplak fotoğraf atan Spears hayranlarından da tepki gördü.

Tepki gösteren yalnızca hayranları da değildi. Ünlü şarkıcının çocukları annelerinin yaşam biçiminden ve paylaşımlarından rahatsız. Britney'nin çocukları Preston ve Jayden bir süredir annelerinden ayrı vakit geçiriyor.

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BRITNEY SPEARS'IN OĞULLARI DÜĞÜNE DE GİTMEDİ

Çocukların babaları Kevin Federline son olarak iki oğlunun aldığı kararı açıkladı. 16 yaşındaki Preston ve 15 yaşındaki Jayden anneleri Britney Spears ile görüşmek istemiyor.

Yok artık dedirtti! Britney Spears 1 saat içinde 11 çıplak fotoğraf paylaştıYok artık dedirtti! Britney Spears 1 saat içinde 11 çıplak fotoğraf paylaştı

Annelerinin düğününe de gitmeyen çocuklar çıplak paylaşımlardan ve annelerinin yaşam biçimden bi hayli rahatsız. Federline ne yaparsa yapsın çocukları ikna edemediğini de sözlerine ekliyor.

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Britney Spears
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