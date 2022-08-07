Britney Spears'ın çocukları annelerinin çıplak fotoğraflarından rahatsız! Flaş karar

Hayatını herkesin gözü önünde yaşamaktan çekinmeyen Britney Spears evlendikten sonra sosyal medyada fazla müstehcen paylaşımlar yaparak dikkat çekti. Öyle ki son olarak 1 saatte Instagram'a 11 çıplak fotoğraf atan Spears hayranlarından da tepki gördü.

Tepki gösteren yalnızca hayranları da değildi. Ünlü şarkıcının çocukları annelerinin yaşam biçiminden ve paylaşımlarından rahatsız. Britney'nin çocukları Preston ve Jayden bir süredir annelerinden ayrı vakit geçiriyor.

BRITNEY SPEARS'IN OĞULLARI DÜĞÜNE DE GİTMEDİ

Çocukların babaları Kevin Federline son olarak iki oğlunun aldığı kararı açıkladı. 16 yaşındaki Preston ve 15 yaşındaki Jayden anneleri Britney Spears ile görüşmek istemiyor.

Annelerinin düğününe de gitmeyen çocuklar çıplak paylaşımlardan ve annelerinin yaşam biçimden bi hayli rahatsız. Federline ne yaparsa yapsın çocukları ikna edemediğini de sözlerine ekliyor.

