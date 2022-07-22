MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yok artık dedirtti! Britney Spears 1 saat içinde 11 çıplak fotoğraf paylaştı

Yok artık dedirtti! Britney Spears 1 saat içinde 11 çıplak fotoğraf paylaştı

22.07.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sessiz sedasız Sam Asghari ile evlendikten sonra Instagram hesabını kapatıp sonra yeniden açan Britney Spears herkesi şoke etti. Şarkıcı Britney Spears 1 saat içinde 11 çıplak fotoğrafını paylaştı. Poposunu emojiyle kapatan Spears göğüslerini ise eliyle sansürledi. Britney Spears'ı görenler "Ne yapmaya çalışıyorsun?" yorumlarında bulundu.

Yok artık dedirtti! Britney Spears 1 saat içinde 11 çıplak fotoğraf paylaştı

Sam Asghari ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Britney Spears yeni evine tanışmış ve yaşadığı heyecanı takipçileriyle paylaşmıştı. Yeni malikanesinde keyfi yerinde olan şarkıcı "Yeni havuz, yeni mutfak, yeni yatak... Sanırım şoktayım! Bazı şeyleri çözüyorum... Kesinlikle dışarıda olmayı seviyorum ama aynı zamanda içeride olmayı da seviyorum. Değişim harika..." yorumunda bulunmuştu.

Sosyal medyaya döndükten sonra sık sık paylaşım yapan Britney Spears geçtiğimiz gün herkesi şoke etti. 1 saat içinde 11 çıplak fotoğrafını paylaşan şarkıcı olay oldu.

1

Yatağına uzanıp çeşitli pozlar veren şarkıcı elleriyle göğüsleri kapatıp kalçasına da kalp emojisi koydu. Britney Spears'ı görenler ise "Yok artık", "Ne yapmaya çalışıyorsun?" yorumlarında bulundu.

2

3

4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tatil keyfi! Oğlu babasının boyuna ulaştıTatil keyfi! Oğlu babasının boyuna ulaştı
Yasak aşk iddiası! Yazışmaları ifşa olduYasak aşk iddiası! Yazışmaları ifşa oldu
Türk sinemasının usta ismi son yolculuğuna uğurlandıTürk sinemasının usta ismi son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Britney Spears
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bankadan promosyon farkı istenebilir mi? İşte merak edilenler

Bankadan promosyon farkı istenebilir mi? İşte merak edilenler

Eltisiyle küsmüştü! Eşinin zor anlarında yoktu

Eltisiyle küsmüştü! Eşinin zor anlarında yoktu

''Cristiano Ronaldo, Konyaspor'da!'' Bu paylaşımlar sosyal medyada viral oldu...

''Cristiano Ronaldo, Konyaspor'da!'' Bu paylaşımlar sosyal medyada viral oldu...

Ünlü rapçiyi çıldırtan hareket: O paranın 200 katını suratına fırlatırım

Ünlü rapçiyi çıldırtan hareket: O paranın 200 katını suratına fırlatırım

Uyuşturucu baronu çıkan savcıyla ilgili flaş gelişme!

Uyuşturucu baronu çıkan savcıyla ilgili flaş gelişme!

3 yaşlı kadının feci sonu! Karşıya geçerken...

3 yaşlı kadının feci sonu! Karşıya geçerken...

İlginizi Çekebilir

Şoke eden itiraf! Binlerce sterlin harcıyormuş

Şoke eden itiraf! Binlerce sterlin harcıyormuş

Akılalmaz olay! Önce karşısında çırılçıplak soyundu sonra...

Akılalmaz olay! Önce karşısında çırılçıplak soyundu sonra...

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.