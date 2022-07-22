Yok artık dedirtti! Britney Spears 1 saat içinde 11 çıplak fotoğraf paylaştı

Sam Asghari ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Britney Spears yeni evine tanışmış ve yaşadığı heyecanı takipçileriyle paylaşmıştı. Yeni malikanesinde keyfi yerinde olan şarkıcı "Yeni havuz, yeni mutfak, yeni yatak... Sanırım şoktayım! Bazı şeyleri çözüyorum... Kesinlikle dışarıda olmayı seviyorum ama aynı zamanda içeride olmayı da seviyorum. Değişim harika..." yorumunda bulunmuştu.

Sosyal medyaya döndükten sonra sık sık paylaşım yapan Britney Spears geçtiğimiz gün herkesi şoke etti. 1 saat içinde 11 çıplak fotoğrafını paylaşan şarkıcı olay oldu.

Yatağına uzanıp çeşitli pozlar veren şarkıcı elleriyle göğüsleri kapatıp kalçasına da kalp emojisi koydu. Britney Spears'ı görenler ise "Yok artık", "Ne yapmaya çalışıyorsun?" yorumlarında bulundu.



