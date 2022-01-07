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Britney Spears'ın eski eşi oyuncu Jason Alexander tutuklandı

07.01.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Britney Spears'ın 2004 yılında evlendiği oyuncu Jason Alexander birini takip ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Alexander geçen yıl da iki kez tutuklanmış ve serbest kalmıştı.

Britney Spears'ın eski eşi oyuncu Jason Alexander tutuklandı

Britney Spears’ın eski eski eşi Jason Alexander hakkında üçüncü kez tutuklama kararı çıktı.

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Spears’ın eski kocası şimdi de ismi açıklanmayan bir kurbanı takip etmekten tutuklandı.

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Alexander, ilk kez Ocak 2021’de Nashville’de tutuklanmış ardından Ağustos’ta da Tennessee’nin başkentinde havaalanında güvenlik hattını kesmeye ve yasak bölgeye girmeye çalıştıktan sonra hava güvenliği ihlali nedeniyle tutuklanmıştı.

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Alexander, olaydan sonra 2 bin 500 dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.
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62 yaşındaki Alexander ile yıldız oyuncu 2004 yılında evlenmiş ve aynı yıl yollarını ayırmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Britney Spears
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