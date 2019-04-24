Britney Spears’ın ruhsal tedavi sonrası ilk görüntü

Nisan ayı başında ruh sağlığı tedavisi görmeye başlayan ünlü şarkıcı Britney Spears, ilk kez görüntülendi. 37 yaşındaki şarkıcı, önceki gün Beverly Hills’teki Montage Otel’den çıkarken görüldü.

Spears’ın bakımsız hali dikkat çekse de yüzünün güldüğü de dikkatlerden kaçmadı.

Spears’ın yanında erkek arkadaşı Sam Asghari vardı.

Spears’ın her zamanki görünümünden uzak, bakımsız hali dikkat çekti.

TMZ’nin iddiasına göre Spears, psikolojik tedaviye bir gün ara verdi, o gün de erkek arkadaşıyla birlikte objektiflere takıldı.

En son ruh sağlığı merkezine girerken görülen Spears tedavi sonrası ilk kez görüntülenmiş oldu.

Kolon hastalığı tedavisi gören babası nedeniyle zor zamanlar geçiren Spears, ocak ayında ‘Domination’ adlı turnesine babasına destek olmak için ara vermişti.

Spears, babası için sosyal medyada da duygusal bir mesaj paylaşmış, “İhtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu” demişti.

