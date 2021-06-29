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Britney Spears'ın vasilik davasında avukatlar ikiye bölündü

29.06.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Britney Spears'ın babasının vasiliğinin son bulması açtığı dava, avukatları ikiye böldü. Bazı hukukçular 39 yaşındaki şarkıcının ruhsal durumunun bozuk olduğunu savundu. Bazıları ise insan haklarının önemine vurgu yaptı.

Britney Spears'ın vasilik davasında avukatlar ikiye bölündü

ABD'li şarkıcı Britney Spears'ın, babası Jamie Spears'ın hayatını ve parasını kontrol ettiği 13 yıllık vasiliğin sona ermesi için açtığı, 'kölelikten kurtulma' davası devam ediyor.

36 yaşındaki şarkıcının son duruşmadaki "Babam evlenmeme ve çocuk sahibi olmama izin vermiyor, bana ilaçlar vererek beni uyuşturuyor" sözleri tartışılıyor. Spears, babasının kontrolünün istismara döndüğünü açıklasa da konuşması vasiliğin sonlanması için yeterli değil.

Britney Spears babasına açtığı vasilik davasında anlattı: Bana ilaçlar vererek...Britney Spears babasına açtığı vasilik davasında anlattı: Bana ilaçlar vererek...

Avukat David Glass "Mahkemede Britney'nin Spears'in düşüncelerinin hızla değiştirmesi, sürekli ağlaması ruhsal problemi olduğunu gösteriyor" dedi.

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