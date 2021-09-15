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Britney Spears nişanlandıktan sonra sosyal medya hesabını kapattı!

15.09.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde dört yıldır aşk yaşadığı Sam Asghari ile nişanlanan şarkıcı Britney Spears, sosyal medyaya ara verdi. Kendisini merak eden takipçileri için Twitter hesabından açıklama yapan Spears, "Endişelenmeyin millet! Yakında döneceğim..." diye yazdı

Britney Spears nişanlandıktan sonra sosyal medya hesabını kapattı!

Bir süredir tüm vesayetini elinde tutan babası Jamie Spears ile mahkemelik olan ve zor günler yaşayan Britney Spears, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Sam Asghari ile evlilik yolunda ilk adımı atarak, nişanlanmıştı.
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Ünlü şarkıcının Instagram hesabı, dün "Britney'e özgürlük" (#FreeBritney) etiketiyle paylaşım yaptıktan kısa süre sonra kapandı. 34 milyon takipçisi olan Spears'ın hesabının silinmesi üzerine hayranları, pop yıldızının profilinin platform tarafından engellenmiş olabileceğinden endişelendi. Şarkıcının takipçileri, Twitter'da "Britney nerede?" (#WherIsBritney) etiketiyle mesajlar paylaştı. Kısa sürede trendlere giren etkiletle, 7 binden fazla tweet atılmış oldu.

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Vasilik davası ve aşk hayatıyla gündemde olan şarkıcının hesabıyla ilgili Instagram tarafından açıklama yapıldı ve hesabın platformdan çıkarılmadığı belirtildi.

"YAKINDA DÖNECEĞİM"

Hayranlarının merakı üzerine Britney Spears, Twitter hesabından sosyal medyaya ara verdiğini duyurdu. 39 yaşındaki Spears, konuyla ilgili "Endişelenmeyin millet. Nişanımı kutlamak için sosyal medyaya biraz ara verdim. Yakında döneceğim..." diye yazdı.


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Instagram Britney Spears
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