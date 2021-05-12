Britney Spears'tan duruşma öncesi manidar mesaj: Isırmayı severim

ABD'li ünlü şarkıcı Britney Spears'ın leopar desenli kıyafetiyle Instagram'da yaptığı paylaşım, yakında gerçekleşecek duruşma öncesi şifreli bir mesaj olarak değerlendirildi.



Mirror'ın haberine göre 39 yaşındaki şarkıcı takipçileriyle paylaştığı gönderide "ısırmayı sevdiğini" söyledi. "Toxic" parçasıyla bilinen şarkıcı bir dizi görseli "kedicik ısırmayı çok seviyor, baylar ve bayanlar dikkat olun" ifadesiyle paylaştı.



Şarkıcının hayranları bu mesajı Spears'ın yaklaşmakta olan duruşmasını kastederek attığı çıkarımında bulundu. Britney Spears, babası Jamie Spears'ın vasilik görevinden alınması için mahkemeye çıkmaya hazırlanıyor.

Pop şarkıcısının mali ve kişisel yaşamı kamuoyu önünde yaşadığı zihinsel çöküşün ardından 2008'den bu yana babasının yürüttüğü vasilik tarafından kontrol ediliyor.

Spears yıllar süren sessizliğinin ardından haziranda tartışmalı karara dair mahkemede konuşacak.

Popçu paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

Sosyal medyadan önce her şeyin daha basit olduğu 2000'lere geri dönelim!!!

Şarkıcının paylaşımının ardından hayranlardan biri, "Evet, hayatını geri al Britney!! Hepimiz bunun için buradayız!!" ifadelerini kullandı. Bir diğeriyse, "23 Haziran. Dişi aslan ne yapacağını biliyor" dedi.



Şarkıcının zorla gözetim altında tutulduğunu düşünen hayranlarıysa 2009'da #FreeBritney hareketini başlatmıştı. Kısa süre önce Jamie Spears'ın kızının mülklerinin kontrolü için yıllar önce Britney Spears'ın demansı olduğunu söylediği ileri sürülmüştü.



