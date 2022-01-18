İzleyenlerin gözleri doldu! Annesinin doğum günü sürprizi yaptığı çocuğun videosu sosyal medyada popüler oldu

İstanbul’daki bir anaokulunda yaşanan ilginç olay sosyal medyanın gündemine yerleşti. Anaokulu öğrencisine sınıfta annesi tarafından yapılan doğum günü sürprizi izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Annesinin gelişinden habersiz olan küçük çocuk videonun başında masa başından uyuyor gibi görünüyor. Kafasını kaldırdığında ise annesini elinde pastayla gören çocuk büyük bir şok yaşıyor. Mutlulukla annesinin eline sarılan çocuğun samimi halleri sosyal medya kullanıcılarının yüreğine dokundu.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Küçük öğrencisinin yaşadığı anları kaydeden ve kendi sosyal medya hesabından paylaşan öğretmenin gönderisi kısa sürede milyonlara ulaştı. Küçük çocuğun minnet dolu bakışlarını ve samimiyetini hissettiklerini dile getiren kullanıcılar, “Sen bu yaşta ne yaşadın çocuk?”, “Videoyu izlediğimde boğazım düğümlendi” şeklinde yorumlar yaptı.

ÖĞRETMENİ DE HİSLERİNİ ANLATTI

Annesi tarafından doğum günü sürprizi yapılan çocuğun öğretmeni o anda yaşananlara sosyal medya hesabından yayınladığı gönderisinde seçtiği şarkıyla gösterdi. Öğrencisinin duygusal anlarını Cem Adrian ve Mark Eliyahu’nın seslendirdiği Kül şarkısıyla destekleyen öğretmen gönderisine, “Şu videonun bana yaşattığı duyguları asla tarif edemiyorum. O annesine minnet dolu bakışı, saygısından elini öpüşü, sevincin ışıltısı... Gerçekten çok anlara şahit oldum ama izledikçe ağlatan, hem içimde burukluk yaşatıp hem de böyle güzel anlara şahit olduğum için çok mutlu olmamı sağlayan tek videodur. Allahım bu saygı, sevgi, bağı hiçbir zaman bozmasın” notunu ekledi.



