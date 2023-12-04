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  4. Britney Spears yine yaptı yapacağını! Aldığı iç çamaşırı yatakta sergiledi az kalsın çıkarıyordu...

Britney Spears yine yaptı yapacağını! Aldığı iç çamaşırı yatakta sergiledi az kalsın çıkarıyordu...

04.12.2023 14:36 | Son Güncelleme:
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Sam Asghari ile 14 aylık evliliğin ardından ayrılık kararı alan Britney Spears, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sık sık çıplak pozlar veren bu sebeple çocuklarından da tepki gören şarkıcı bu sefer de aldığı iç çamaşırı göstermek için yatakta şekilden şekle girdi.

Britney Spears, 42. doğum gününü ailesi ve arkadaşlarıyla kutladıktan bir gün sonra, Victoria's Secret'tan aldığı yeni push up sütyenine duyduğu aşkı paylaşmak için Instagram'da paylaşımlar yaptı.

Müstehcen paylaşımları sebebiyle çocuklarıyla arası açılan Spears bu durumu çok da umursamıyor.

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Şarkıcı sütyenin rahatlığı ve uyumuyla ilgili birkaç övgü dolu satırın yanı sıra, sadece sıcak pembe sütyen ve açık pembe iç çamaşırı kombinasyonuyla yatakta yuvarlandığı bir video paylaştı.

"Sonunda Victoria's Secret'tan acıtmayan bir sütyen buldum!!! Bu sütyen dahice sizi yukarı itiyor ve dolgu yok ayrıca ipek" dedikten sonra yatakta şekilden şekle girdi.

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HASTALIĞI MI VAR?

Şu sıralar ortaya atılan bir iddia, Spears'ın sahip olan hastaların sabit durabilmesine engel olan bir rahatsızlıktan muzdarip olabileceği yönünde.

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Sağlık savunuculuğu grubu Akathisia Eğitim ve Araştırma İttifakı, sosyal medyada paylaştıkları bir videoda, şarkıcının hiçbir zaman hareketsiz kalamamasının nedeninin "ilaca bağlı akatizi" olabileceğini söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
Britney Spears sosyal medya
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