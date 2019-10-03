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Brokoli haşlarken kokmaması için ne yapmalı?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.10.2019 11:48 | Son Güncelleme

Brokoli, kış mevsiminin en sağlıklı sebzelerindendir. İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde birçok hastalığa karşı koruma sağlar. Ancak brokoli haşlarken ortaya çıkan koku epey rahatsız edicidir. Peki brokoli kokusunu ne giderir? Öğrenmek için yazımızı okumaya devam edin...

Brokoli haşlarken kokmaması için ne yapmalı?

Lahanagiller ailesinden olan brokoli, besin öğeleri ve içerdiği mineraller sayesinde sağlık için olmazsa olmazlardandır.

Yapılan araştırmalar sonucunda kansere karşı kalkan olduğu ortaya konmuştur. İçinde bulundurduğu C, E, A, K, B6, B2 vitaminleri sayesinde bağışıklığı güçlendirir, kalp sağlığını korur ve hatta beyinde tümör oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

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Kış mevsiminde çeşitli tariflerde kullandığımız brokolinin en olumsuz özelliği ise haşlarken ortaya çıkardığı kokudur. Bu kokudan mutfağınızı arındırmak için bahsedeceğimiz pratik yöntemlerden faydalanabilirsiniz.

BROKOLİ HAŞLARKEN KOKMAMASI İÇİN NE YAPMALI?

LİMON SUYU YÖNTEMİ
limon suyu
Brokoli haşlama suyunun içine limon suyu dahil ederek kötü kokuyu bastırabilirsiniz.

EKMEK YÖNTEMİ
ekmek
Tencerenin dibine bir parça ekmek koyun. Buhar sepetini tencereye yerleştirin. Sepetin alt kenarlarını ıslatmaya yetecek kadar tencereye su ilave edin. Ekmek, ortaya çıkan kükürt kokusunu emecektir.

SÜT YÖNTEMİ
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Brokoli haşlama suyunun içine bir çay bardağı süt ekleyin. Süt, brokolinin hem daha iyi pişmesini sağlayacak hem de kokunun çıkmasını engelleyecektir.

BROKOLİ HAŞLARKEN YEŞİL KALMASI İÇİN NE YAPMALI?
Brokoli haşlarken tencerenin ağzına kadar su doldurmayın. Brokoli çiçeklerinin üstüne gelecek şekilde su doldurmanız yeterli. Su kaynadıktan 5 dakika sonra tencereyi ocaktan alın ve suyunu süzüp ardından şoklama yöntemini uygulayın. Brokolileri süzdükten hemen sonra buzlu suda 3 dakika bekletin. Bu sayede yeşil rengini korumalarını sağlayabilirsiniz.


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