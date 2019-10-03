Brokoli haşlarken kokmaması için ne yapmalı?

Lahanagiller ailesinden olan brokoli, besin öğeleri ve içerdiği mineraller sayesinde sağlık için olmazsa olmazlardandır.

Yapılan araştırmalar sonucunda kansere karşı kalkan olduğu ortaya konmuştur. İçinde bulundurduğu C, E, A, K, B6, B2 vitaminleri sayesinde bağışıklığı güçlendirir, kalp sağlığını korur ve hatta beyinde tümör oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

Kış mevsiminde çeşitli tariflerde kullandığımız brokolinin en olumsuz özelliği ise haşlarken ortaya çıkardığı kokudur. Bu kokudan mutfağınızı arındırmak için bahsedeceğimiz pratik yöntemlerden faydalanabilirsiniz.

BROKOLİ HAŞLARKEN KOKMAMASI İÇİN NE YAPMALI?

LİMON SUYU YÖNTEMİ



Brokoli haşlama suyunun içine limon suyu dahil ederek kötü kokuyu bastırabilirsiniz.

EKMEK YÖNTEMİ



Tencerenin dibine bir parça ekmek koyun. Buhar sepetini tencereye yerleştirin. Sepetin alt kenarlarını ıslatmaya yetecek kadar tencereye su ilave edin. Ekmek, ortaya çıkan kükürt kokusunu emecektir.

SÜT YÖNTEMİ



Brokoli haşlama suyunun içine bir çay bardağı süt ekleyin. Süt, brokolinin hem daha iyi pişmesini sağlayacak hem de kokunun çıkmasını engelleyecektir.