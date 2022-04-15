Brooklyn Beckham'ın düğününde Claudia Peltz'in takısı olay oldu! 2.Abdülhamit'e ait olduğu iddiası

İngiliz futbolcu David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham, Amerikalı oyuncu Nicole Peltz ile dünyaevine girdi. Yılın merakla beklenen düğününde Peltz'in gelinliğinin yanı sıra, annesi Claudia Peltz'in boynundaki mücevherler de damga vurdu.

Peltz'in taktığı 95 karat olarak bilinen ve 'Star of the East' (Doğunun Yıldızı) adlı elmasın bir zamanlar 2.Abdülhamit'e ait olduğu iddia edildi. 65 yaşındaki Peltz'in taktığı elmas gerdanlığın, dünyanın en özel elmasları arasında yer aldığı ve fiyatının paha biçilemez olduğu öğrenildi.

300 MİLYON DOLAR İDDİASI

Öte yandan, Peltz'in taktığı gerdanlığın ilk olarak 1950'de Mısır Kralı 1. Faruk tarafından satın alındığı, kolyenin daha sonra birkaç kez el değiştirdiği, ancak alıcıların isimleri gizli tutulduğu için kolyenin nerede olduğu bilinmediği de iddialar arasında yer alıyor.

Peltz'in paha biçilemez olduğu iddia edilen gerdanlığın fiyatı bilinmezken, Abdülhamit'in koleksiyonundaki 45 karat olan 'Hope Diamond'ın 300 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

