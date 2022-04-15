MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Brooklyn Beckham'ın düğününde Claudia Peltz'in takısı olay oldu! 2.Abdülhamit'e ait olduğu iddiası

Brooklyn Beckham'ın düğününde Claudia Peltz'in takısı olay oldu! 2.Abdülhamit'e ait olduğu iddiası

15.04.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brooklyn Beckham ve oyuncu Nicole Peltz'in düğününün yankıları sürüyor. Düğüne, babası milyarder olan Peltz'in annesi Claudia Peltz'in taktığı gösterişli mücevherler damga vurdu. Peltz'in taktığı elmas gerdanlığın, 2. Abdülhamit'e ait olduğu iddia edildi.

Brooklyn Beckham'ın düğününde Claudia Peltz'in takısı olay oldu! 2.Abdülhamit'e ait olduğu iddiası

İngiliz futbolcu David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham, Amerikalı oyuncu Nicole Peltz ile dünyaevine girdi. Yılın merakla beklenen düğününde Peltz'in gelinliğinin yanı sıra, annesi Claudia Peltz'in boynundaki mücevherler de damga vurdu.

Peltz'in taktığı 95 karat olarak bilinen ve 'Star of the East' (Doğunun Yıldızı) adlı elmasın bir zamanlar 2.Abdülhamit'e ait olduğu iddia edildi. 65 yaşındaki Peltz'in taktığı elmas gerdanlığın, dünyanın en özel elmasları arasında yer aldığı ve fiyatının paha biçilemez olduğu öğrenildi.

Ekran Alıntısı

300 MİLYON DOLAR İDDİASI

Öte yandan, Peltz'in taktığı gerdanlığın ilk olarak 1950'de Mısır Kralı 1. Faruk tarafından satın alındığı, kolyenin daha sonra birkaç kez el değiştirdiği, ancak alıcıların isimleri gizli tutulduğu için kolyenin nerede olduğu bilinmediği de iddialar arasında yer alıyor.

Brooklyn Beckham'ın soyadı kararı Victoria Beckham'ı rahatsız etti! Fotoğraflar sonunda paylaşıldıBrooklyn Beckham'ın soyadı kararı Victoria Beckham'ı rahatsız etti! Fotoğraflar sonunda paylaşıldı

Peltz'in paha biçilemez olduğu iddia edilen gerdanlığın fiyatı bilinmezken, Abdülhamit'in koleksiyonundaki 45 karat olan 'Hope Diamond'ın 300 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıvanç Tatlıtuğ baba oldu! Gözyaşlarını tutamadıKıvanç Tatlıtuğ baba oldu! Gözyaşlarını tutamadı
Oğluyla pozu olay oldu! Babasının aynısıOğluyla pozu olay oldu! Babasının aynısı
Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."
Anahtar Kelimeler:
David Beckham
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'na hodri meydan! 'Hangi kanalda istiyorsan hazırız'

İmamoğlu'na hodri meydan! 'Hangi kanalda istiyorsan hazırız'

Murat Sancak'tan olay sözler: "Şerefsiz, defol git ulan!"

Murat Sancak'tan olay sözler: "Şerefsiz, defol git ulan!"

"MHP'li iki isim Bakan olacak" iddiası!

"MHP'li iki isim Bakan olacak" iddiası!

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı

Dolar basıp, ATM'ye yatırmışlar!

Dolar basıp, ATM'ye yatırmışlar!

Skandal görüntüler! Pakistanlı bir kişi kasiyere para atıp dalga geçti

Skandal görüntüler! Pakistanlı bir kişi kasiyere para atıp dalga geçti

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

“Çok yaşlısın” dediler ama geliri dudak uçuklattı

“Çok yaşlısın” dediler ama geliri dudak uçuklattı

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.