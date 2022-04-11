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Brooklyn Beckham'ın soyadı kararı Victoria Beckham'ı rahatsız etti! Fotoğraflar sonunda paylaşıldı

11.04.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz evlendi ama ne evlenmek! Brooklyn Beckham gelinin babasının Florida'daki 103 milyon dolarlık (79 milyon sterlin) çiftliğinde yemin ettikten sonra soyadını da değiştirdi. Bu karar haliyle Victoria Beckham'ı rahatsız etti!

Brooklyn Beckham'ın soyadı kararı Victoria Beckham'ı rahatsız etti! Fotoğraflar sonunda paylaşıldı

David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin büyük oğulları Brooklyn Beckham, 3,5 milyon dolarlık bir düğünle evlendi. Babası milyarder olan Nicola Anne Peltz ile şaşalı bir düğünle evlenen Beckham düğünden nihayet fotoğraf paylaştı.

Düğünün ardından iddialara göre Beckham ailesinde bir anlaşmazlık olduğu da ortaya çıktı. Brooklyn Beckham, evlendikten sonra 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz'in soyadını almaya karar vermişti. Düğün ardından da ünlü isim pozları "Nicola Mr.&Mrs. Peltz Beckham" olarak paylaştı.

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Ancak anne Beckham ise tepsini paylaşımla gösterdi. Victoria fotoğrafları paylaşırken Mr.& Mrs. Beckham diye paylaştı.

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Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz düğün fotoğraflarını ise Vogue'a sattı. Bu sebeple gelin ve damadın fotoğrafı yeni ortaya çıktı.

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