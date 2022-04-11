Brooklyn Beckham kimdir? David Beckham’ın oğlu Brooklyn Beckham eşi Nicola Peltz'in soyadını mı kullanacak?

Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz'in düğününe ilişkin basında yer alan haberler ile sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar konuşulmaya devam ediyor. Palm Springs’teki düğün sonrası Brooklyn Beckham evlendikten sonra eşinin soyadını kullanma kararı aldığı öğrenildi. Peki Brooklyn Beckham kimdir? Brooklyn Beckham kimdir? Nicola Anne Peltz'in soyadını mı kullanacak? İngiliz eski futbolcu David Beckham'ın en büyük oğlunun hayatı ve biyografisi haberimizde...

BROOKLYN BECKHAM KİMDİR?

Brooklyn Beckham 4 Mart 1999 yılında doğdu.

Brooklyn Beckham; Victoria Beckham - David Beckham çiftinin en büyük oğludur. Romeo Beckham, Cruz Beckham ve Harper Beckham adında 3 kardeşi daha vardır.

Brooklyn Beckham bir dönem modellik yapmıştır. Brooklyn Beckham Nicola Peltz ile evlendi. Genç çiftin düğününe birçok ünlü isim katıldı. Brooklyn Beckham’ı düğünde babası ve diğer kardeşleri de yalnız bırakmadı. Yemekle yakından ilgilenen ve aşçılık eğitimi de alan Brooklyn uzun süredir Nicola Peltz ile birlikteydi. Brooklyn Beckham geçtiğimiz günlerde LateLateShow’a katılarak burada yemek hünerlerini sergilemişti.

DAVİD BECKHAM'IN OĞLU BROOKLYN BECKHAM EŞİ NİKOLA PELTZ'İN SOYADINI MI KULLANACAK?

Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz, Peltz’in babasının Palm Springs’te bulunan malikanesinde evlenmesinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Brooklyn Beckham evlendikten sonra eşinin soyadını kullanma kararı aldığını duyurdu.

