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Brooklyn Beckham ile evlenen Nicola Anne Peltz kimdir? Nicola Anne Peltz kaç yaşında?

11.04.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nicola Anne Peltz, David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham ile evlendi. Ünlü oyuncu, düğün haberlerinin ardından merak konusu oldu. Düğünde Victoria Beckham'ın manken dünürü Claudia Heffner Peltz de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Peki Brooklyn Beckham ile evlenen Nicola Anne Peltz kimdir? Nicola Anne Peltz kaç yaşında? Ünlü oyuncunun, hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

Brooklyn Beckham ile evlenen Nicola Anne Peltz kimdir? Nicola Anne Peltz kaç yaşında?

Nicola Anne Peltz ile David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham'ın düğününe ilişkin basında yer alan haberler ile sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar konuşulmaya devam ediyor. Brooklyn Beckham ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Nicola Anne Peltz merak konusu oldu. Peki Brooklyn Beckham ile evlenen Nicola Anne Peltz kimdir? Ünlü oyuncunun, hayatı, biyografisi ve kariyeri ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

NİCOLA ANNE PELTZ KİMDİR?

Nicola Peltz 9 Ocak 1995 tarihinde New York'ta dünyaya geldi.

Greenwich, Connecticut'taki Greenwich Academy'ye yazılan Peltz, buradan White Plains'deki Windward School'a geçiş yaptı. Ünlü oyuncu Nicola Anne Peltz, Manhattan'daki Professional Children's School'dan mezun olmuştur.

Ünlü oyuncu Son Hava Bükücü 'de canlandırdığı Katara karakteriyle bilinmektedir.

2006'da gösterime girmiş olan Deck the Halls 'da Mackenzie; 2008'de ise Harold adlı filmde Becki karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Miley Cyrus'ın "7 Things" müzik klibinde de kısa bir süre görünmüştür. Ardından 27 Mart'taki 2010 Nickelodeon Kids Choice Awards'de görülmüştür.

Son olarak 2014'te gösterime girmiş olan Transformers: Age of Extinction'da oynamıştır.

NİCOLA ANNE PELTZ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2006 Deck the Halls
2008 Harold
2008 Righteous Kill
2010 Son Hava Bükücü
2012 Bates Motel
2014 Transformers: Age of Extinction

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David Beckham
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