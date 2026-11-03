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Haysiyet'in Mehmet'i Doğukan Güngör tam 23 kilo verdi! Son hali tam not aldı

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Haysiyet dizisinde hayat verdiği 'Mehmet Karlıova' karakteri ile adından söz ettiren Doğukan Güngör verdiği kilolarla dikkat çekti. Güngör tam 23 kilo vererek forma girdi.

Haysiyet'in Mehmet'i Doğukan Güngör tam 23 kilo verdi! Son hali tam not aldı
Öznur Yaslı İkier

Kanal D ekranlarında yayınlanan Haysiyet dizisinde hayat verdiği Mehmet Karlıova karakteriyle izleyici karşısına çıkan Doğukan Güngör, son dönemde verdiği kilolarla gündeme geldi. Tam 23 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü oyuncunun son hali dikkat çekti.

Haysiyet in Mehmet i Doğukan Güngör tam 23 kilo verdi! Son hali tam not aldı 1

Tam 23 kilo verdiği öğrenilen Güngör'ün fit görünümü sosyal medyada da ilgi gördü. Ünlü oyuncunun son halini gören takipçileri değişimine kayıtsız kalamadı.

Haysiyet in Mehmet i Doğukan Güngör tam 23 kilo verdi! Son hali tam not aldı 2

Fit görünümüyle dikkat çeken oyuncu, değişimini “Azim ve hırsın sonucu bu” sözleriyle anlattı.

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doğukan güngör Haysiyet
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