Tuzlu Kahve bu akşam var mı yok mu? 3 Kasım Star TV yayın akışı belli oldu

Star TV ekranlarında salı akşamları izleyiciyle buluşan Tuzlu Kahve dizisinin takipçileri, 3 Kasım 2026 Salı günü yayın akışındaki değişikliği araştırmaya başladı. Galatasaray-Stuttgart karşılaşması nedeniyle televizyon kanallarında yaşanan yayın değişikliklerinden Tuzlu Kahve de etkilendi.

Tuzlu Kahve bu akşam ekrana gelmeyecek. Galatasaray-Stuttgart karşılaşması nedeniyle iptal edilen Tuzlu Kahve'nin yerine tekrar bölüm gelecek.

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TUZLU KAHVE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Tuzlu Kahve'nin yeni bölüm tarihi de merak konusu oldu. Dizinin bir aksilik olmazsa 10 Kasım'da yeni bölümü ekrana gelecek.