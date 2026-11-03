Tuzlu Kahve bu akşam var mı yok mu? 3 Kasım Star TV yayın akışı belli oldu

Star TV ekranlarında salı akşamları izleyiciyle buluşan Tuzlu Kahve dizisinin takipçileri, 3 Kasım 2026 Salı günü yayın akışındaki değişikliği araştırmaya başladı. Galatasaray-Stuttgart karşılaşması nedeniyle televizyon kanallarında yaşanan yayın değişikliklerinden Tuzlu Kahve de etkilendi.
Tuzlu Kahve bu akşam ekrana gelmeyecek. Galatasaray-Stuttgart karşılaşması nedeniyle iptal edilen Tuzlu Kahve'nin yerine tekrar bölüm gelecek.
Tuzlu Kahve'nin yeni bölüm tarihi de merak konusu oldu. Dizinin bir aksilik olmazsa 10 Kasım'da yeni bölümü ekrana gelecek.