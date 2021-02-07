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Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz banyoda üstsüz! 'Benim öbür yarım'

07.02.2021 09:00 | Son Güncelleme:
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Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz banyoda üstsüz! 'Benim öbür yarım'

David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham ile nişanlısı Nicola Peltz, romantik pozlarını paylaşmaya devam ediyor. İkili bu sefer banyodan paylaşım yaptı. Brooklyn Beckham paylaşımına "Öbür yarım" notunu düştü.

Brooklyn Beckham ile nişanlısı Nicola Peltz, gündem olmaya devam ediyor. Daha önce nişanlısı Nicola Peltz'in gözlerini ve ölen babaannesinin ismini dövme yaptıran Brooklyn Beckham, Peltz'in aşk mektubunu da bedenine kazıtmıştı.

İkili şimdi de yeni paylaşımlarıyla dikkat çekti. Banyoda çıplak şekilde birbirine sarılan ünlü çift ayna karşısında selfie çekerek o anlarını paylaştı. Birbirlerine her fırsatta aşklarını ilan eden ikilinin bu paylaşımları da sosyal medyada çok konuşuldu.

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Brooklyn Beckham ile nişanlısı Nicola Peltz'in bu paylaşımları takipçilerine "Yeter artık" dedirtti.

Gelecek yıl eylül ayında nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, pandemi nedeniyle düğünlerini ertelemişti. Aşıklar, bu durumun hem kendilerini, hem de yakınlarını riske atacağı için 2022 yılında evlenmeyi uygun görmüştü.

Çift, biri Beckham ailesinin Costwolds'daki kır evinde, diğeri de Peltz'in ülkesi olan ABD'de toplam iki düğün yapacaktı.

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