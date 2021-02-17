Brooklyn Nets, 24 sayı geriden gelerek kazandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Detroit Pistons-San Antonio Spurs maçının ertelendiği NBA'e 6 maçla devam edildi.

Brooklyn Nets, yıldız oyuncuları Kevin Durant ve Kyrie Irving'in sakatlıkları nedeniyle forma giyemediği mücadelede, Phoenix Suns karşısında ikinci periyotta 24 sayı geriye (73-49) geriye düşmesine rağmen özellikle son çeyrekteki skorer oyununun yardımıyla maçı çevirdi ve karşılaşmadan 128-124 galip ayrıldı. İlk devreyi de 21 sayı geride tamamlayan Nets, elde ettiği galibiyetle, kulüp tarihinin en büyük geri dönüşüne imza attı.

Üst üste 4'üncü, toplamda ise 18. galibiyetine ulaşan Nets'te James Harden 22'de 14 isabetle 38 sayı,11 asist ve 7 ribaunt, Joe Harris 22 sayı, Jeff Green 18 sayı ve 8 ribaunt, Tyler Johnson 17, Landry Shamet 13 sayıyla takımının galibiyetinde pay sahibi oldu.

Bu sezon 27. maçında 10. yenilgisini alan Suns'ta Chris Paul 29 sayı ve 7 asist, Devin Booker 22 sayı ve 7 asist, Deandre Ayton 16 sayı ve 9 ribaunt, Jae Crowder ise 15 sayı ve 7 ribauntla mücadele etti.