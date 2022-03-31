Bruce Willis, bilhassa Mavi Ay, Ucuz Roman ve Zor ölüm gibi yapımlarda sergilediği başarılı performansla biliniyor. Başarılı aktör bir rahatsızlığın pençesinde. Konuya ilişkin açıklama Ünlü oyuncunun ailesinden geldi. Peki Bruce Willis kimdir? Kaç yaşında? Bruce Willis hastalığı ne? Oyunculuğu neden bıraktı? Konuya ilişkin detayları sizler için derledik...

BRUCE WİLLİS KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Bruce Willis'in tam adı Walter Bruce Willis'tir. Ünlü oyuncu, 19 Mart 1955'te Batı Almanya'nda dünyaya geldi.

Babası ABD'li annesi ise Almandır. Willis, çocukluk yıllarını New Jersey'de geçirmiş, daha sonra New York'a yerleşerek oyunculuğa başlamıştır..

Emmy ve Altın Küre ödüllü yıldızın filmleri dünyada 3,05 milyar dolar gişe yaptı. Bruce Willis, çok sayıda televizyon dizisinin dışında 'Die Hard' (Zor Ölüm) gibi ses getiren aksiyon filmlerinde oynamıştır.

"Moonlighting" (Mavi Ay) (1985–1989) adlı televizyon dizisindeki David Addison rolüyle üne kavuşan 1987'de evlendiği Amerikalı oyuncu Demi Moore'dan 2000'de boşandı.

Üç çocuk babası olan Willis, 21 Mart 2009 tarihinde Emma Heming ile dünyaevine girdi.

BRUCE WİLLİS HASTALIĞI NE?

Bruse Willis'in son zamanlarda sağlık sorunları yaşadığı aktarıldı. Ünlü aktöre 'Afazi' teşhisi koyuldu.

Oyuncunun ailesi, Bruce Willis'in onun için çok şey demek olan oyunculuk kariyerini bırakacağını duyurdu.

BRUCE WİLLİS OYUNCULUĞU NEDEN BIRAKTI?

Bruce Willis'in afazi hastalığına yakalanması sebebiyle oyunculuğu bırakmak durumunda kaldığı aktarıldı. Afazi hastalığı beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen bir hastalıktır.

