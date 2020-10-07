Bruma açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Transferin son günün PSV Eindhoven'a imza atan Bruma'dan sürpriz bir Galatasaray itirafı geldi.
PSV'den ayrılmak istemediğini ancak yeni teknik direktör Schmidt'in kendisini kadroda düşünmediğini ifade eden Bruma, transferin bitimine iki gün kala Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin de içerisinde olduğu 4 farklı takımdan teklif aldığını ifade etti.
Biri Galatasaray olmak üzere Türkiye'den dört takımdan teklif aldığını ifade eden Bruma, "PSV'den ayrılma gibi bir düşüncem yok ancak teknik direktör Schmidt'in kadro planlaması ile ilgili başka düşünceleri vardı. Transferin son iki gününde Galatasaray ve Türkiye'den 3 kulüpten teklif aldım ancak Olympiakos, PSV ile anlaşma şartları çok daha pozitifti ve benim açımdan da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmam tercih sebebi oldu" şeklinde konuştu.
Transferi dönemi boyunca Henry Onyekuru ile ilgilenen ve yıldız futbolcuyu Monaco'dan kiralamak için uğraşan ancak istediği sonucu alamayan Galatasaray Yönetimi, transfer döneminin son gününde Fenerbahçe'den Garry Rodrigues için de temasta bulunmuştu.
Olympiakos'un 1 sene kiralık olarak renklerine bağladığı Bruma hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. PSV'nin artık kulüpte düşünmediği yıldız oyuncu için Fenerbahçe ve Galatasaray önümüzdeki sezon için rekabet içine girecek. Devre arasında bu oyuncunun transferi için temaslara başlayacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın adeta birbirleriye yarışacağı aktarıldı.
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