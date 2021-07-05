SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor
  4. Bruma Süper Lig'e geri dönüyor

Bruma Süper Lig'e geri dönüyor

05.07.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Adana Demirspor, transferde atağa kalktı. Younes Belhanda ve Britt Assombalonga'yı transfer eden Mavi Şimşekler, dünyaca ünlü forvet Mario Balotelli ve eski Galatasaraylı Bruma ile de anlaşmaya vardı.

Bruma Süper Lig'e geri dönüyor

26 yıl aranın ardından Süper Lig 'e dönen Adana Demirspor transferde büyük oynuyor... Dünyaca ünlü isimlerle temas halinde olan, Younes Belhanda ve Britt Assombalonga'yu kadrosuna katan Mavi Şimşekler, 2 yıldızı kadrosuna katmak için için harekete geçti.

İddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Adana ekibi, dünyaca ünlü İtalyan yıldız Mario Balotelli ile kesin olarak anlaşmaya vardı. Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre; etkili bir hücum hattı kuran Adana Demirspor'un eski Galatasaraylı Bruma'yı da kadrosuna katmak üzere olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Kenan Karaman'ı renklerine bağladıBeşiktaş Kenan Karaman'ı renklerine bağladı

BRUMA İÇİN 41.9 MİLYON EURO ÖDENDİ

Geride bıraktığımız sezonu Olimpiakos'ta kiralık olarak geçiren ve bonservisi PSV Eindhoven'da bulunan 26 yaşındaki futbolcuyu, teknik direktör Samet Aybaba'nın da kadrosunda görmek istediği kaydedildi.

2013'te Galatasaray 'a 13 milyon Euro'ya transfer olan Bruma, 2015'te Sociedad'a 1.9 milyon Euro'ya kiralanması sonrasında 2017'de Leipzig'e 15 milyon Euro'ya gitmişti. 2019'da ise PSV, yıldız oyuncuyu 12 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Özetle, tecrübeli oyuncu için şu ana kadar 41.9 milyon Euro bonservis ödendi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Bakın bu kareler hangi ilden geldiGörüntüler Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Bakın bu kareler hangi ilden geldi
PARTNERİlayda tatilde! Fotoğraflarına beğeni yağdıİlayda tatilde! Fotoğraflarına beğeni yağdı
Younes Belhanda, Süper Lig'e döndüYounes Belhanda, Süper Lig'e döndü
Anahtar Kelimeler:
transfer Adana Demirspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Defansta Ahmet Mehmet oynarsa bi anlamı yok
adana demirspor un takım aynı jet fadıl veya cem uzan takımına dönüşmesin.siitspor gibi.bu kadar büyük paraların kaynağı merak ediyoruz.
Bu adana demir spor şampiyonluğa oynar bu sene çok güzel kadro kuruyor adamlar

En Çok Okunan Haberler

Kütahya'dan acı haber! Polis memuru şehit oldu

Kütahya'dan acı haber! Polis memuru şehit oldu

İstanbul'da metrobüs kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da metrobüs kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi

4 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

4 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Prof. Dr. Ceyhan: Bunun vebaliyle uyuyamazsınız

Prof. Dr. Ceyhan: Bunun vebaliyle uyuyamazsınız

Galatasaray, Ghezzal ile anlaşmaya vardı!

Galatasaray, Ghezzal ile anlaşmaya vardı!

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Avrupa futbolunda deprem! 2 dev kulüp küme düşürüldü

Avrupa futbolunda deprem! 2 dev kulüp küme düşürüldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

F.Bahçe'nin yeni hocası resmen açıklandı

F.Bahçe'nin yeni hocası resmen açıklandı

Arda Turan'a 1 yıllık sözleşme

Arda Turan'a 1 yıllık sözleşme

Gökhan Gönül İstanbul’da kalıyor! İşte yeni takımı…

Gökhan Gönül İstanbul’da kalıyor! İşte yeni takımı…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.