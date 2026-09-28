Bruno Fernandes'e “Galatasaray'a gel” çağrısı! Verdiği tepki olay oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç ile Portekiz'in karşı karşıya geldiği mücadelede forma giyemeyen Bruno Fernandes, karşılaşmayı saha kenarından takip etti. Galatasaray taraftarının yıldız futbolcuya yaptığı "Galatasaray'a gel" çağrısı ise Fernandes'in verdiği tepkiyle dikkat çekti.

GALATASARAY TARAFTARINDAN BRUNO FERNANDES'E ÇAĞRI

UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç ile Portekiz kozlarını paylaşırken, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Bruno Fernandes mücadeleyi kenardan takip etti.

Manchester United forması giyen Portekizli yıldız, karşılaşma sırasında tribünden gelen bir Galatasaray taraftarının seslenişiyle karşılaştı.

Taraftarın İngilizce olarak "Come to Galatasaray" şeklindeki çağrısının ardından Fernandes'in verdiği tepki dikkat çekti.

GÜLEREK KARŞILIK VERDİ

“Galatasaray'a gel!” çağrısını duyan Bruno Fernandes, gülümseyerek karşılık verdi.pic.twitter.com/oAeHlk1sWv — Mynet (@mynet) September 28, 2026

Galatasaray taraftarının, "Galatasaray'a gel, seni bekliyoruz, sarı-kırmızı" şeklindeki sözlerini duyan Bruno Fernandes, çağrıya gülümseyerek karşılık verdi.

Yıldız futbolcunun bu anları kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, Galatasaray taraftarları da Fernandes'in tepkisine yoğun ilgi gösterdi.

GALATASARAY İÇİN GÜNDEME GELMİŞTİ

Bruno Fernandes'in adı daha önce de Galatasaray ile transfer iddialarında gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılıların Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğuna yönelik haberler transfer döneminin dikkat çeken gelişmeleri arasında yer almıştı.

Fernandes ise kariyerine Manchester United'da devam ederken, Galatasaray taraftarının çağrısına verdiği bu tebessüm sosyal medyada yeni transfer söylentilerinin yeniden konuşulmasına neden oldu.

PORTEKİZ, NORVEÇ'İ MAĞLUP ETTİ

Öte yandan UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup mücadelesinde Norveç ile Portekiz karşı karşıya geldi.

Portekiz mücadeleyi 17. dakikada Joao Felix ve 54. dakikada Gonçalo Ramos'un attığı gollerle kazandı. Norveç'in tek golünü ise 51. dakikada Erling Haaland kaydetti.