Bryan Adams’a açıklamalarıyla gündem oldu! 'Açgözlü pislikler...'

90’lı yılların popüler şarkıcısı Bryan Adams, Londra’daki Royal Albert Hall'da vereceği konserin iptali hakkında şikayetini sosyal medyada dile getirdi. 60 yaşındaki Kanadalı müzisyenin konser iptallerini canlı hayvan pazarlarına ve yarasa yiyenlere dayandırması tepkilere yol açtı.

Ünlü rock yıldızı Adams dün, sosyal medya videosunda, “Bu gece Royal Albert Hall'da konser serisinin başlangıcı olacaktı. Ancak bazı lanet olası yarasa yiyenlere, pazarlarda canlı hayvan satanlara teşekkürler, virüs açgözlü pislikler sayesinde yayıldı. Tüm dünya şu anda beklemede, virüsten dolayı hastalanan veya ölen binlerce kişi var” yorumunu paylaştı.

“Mesajım daha çok o lanet olasıcalara, vegan olun” diyen Adams ayrıca, “Konserlerimizi kaçıran tüm insanlara, keşke bildiğinizden daha fazla orada olabilseydim” ifadesini kullandı.

Ailesi ve çocuklarıyla karantinada olduğunu duyuran ünlü şarkıcı, “Ama diğer ailemi, grubumu, ekibimi ve hayranlarımı özledim. Kendinize iyi bakın. Umarım konseri en yakın zamanda yine yapabiliriz” mesajını verdi.

Adams, açıklamasının ardından Twitter’da trendler arasına girdi ve salgın için hedef gösterdiği gerekçesiyle eleştirildi.

