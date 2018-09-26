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BŞB Erzurumspor Mehmet Özdilek ile anlaşmaya yakın

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 26.09.2018 15:09 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, teknik direktör Mehmet Özdilek ile anlaşmak üzere olduklarını söyledi.

BŞB Erzurumspor Mehmet Özdilek ile anlaşmaya yakın

Erzurumspor'da alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı. Spor Toto Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Erzurum ekibinin, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasından sonra İHA muhabirine konuşan Kulüp Başkanı Mevlüt Doğan, Mehmet Özdilek ile görüşme halinde olduklarını ve 1-2 gün içerisinde anlaşma sağlamayı beklediklerini ifade etti.

52 yaşındaki Mehmet Özdilek, son olarak geçtiğimiz sezon Atiker Konyaspor'un başında görev yapmıştı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kesin küme düşerler o zaman yazık.Bu bizim şifo nun hocalık ile uzaktan yakından alakası yok.Anca bizden puan alır.gol bile attıramıyor takımlarına
MEHMET ÖZDİLEK GELİRSE TAKIM KÜME DÜŞER.
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