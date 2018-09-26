BŞB Erzurumspor Mehmet Özdilek ile anlaşmaya yakın

Erzurumspor'da alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı. Spor Toto Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Erzurum ekibinin, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.
Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasından sonra İHA muhabirine konuşan Kulüp Başkanı Mevlüt Doğan, Mehmet Özdilek ile görüşme halinde olduklarını ve 1-2 gün içerisinde anlaşma sağlamayı beklediklerini ifade etti.
52 yaşındaki Mehmet Özdilek, son olarak geçtiğimiz sezon Atiker Konyaspor'un başında görev yapmıştı
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