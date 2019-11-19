BtcTurk Yeni Malatyaspor’a sakatlardan iyi haber

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Btc Turk Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti. Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı Eren Tozlu dışında eksik bulunmazken sakatlıkları düzelen Chaalali, Bifouma, Fofana ve Rahman’ın görev verilmesi halinde Fenerbahçe’ye karşı oynayabilecekleri belirtildi.
Futbolcularıyla haftalık değerlendirme toplantısı yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın, son iki deplasman maçında sergilenen performanstan memnun kalırken, Fenerbahçe ile oynayacakları zorlu maça iyi hazırlanmaları gerektiğini futbolcularına iletti. Son haftalardaki kart cezaları ve sakatlıklardan dolayı zorunlu olarak kadroda değişikliğe giden Sergen Yalçın’ın Fenerbahçe maçında Robin Yalçın, Bifouma ve Gökhan Töre’ye şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.
Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.
(İHA)
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