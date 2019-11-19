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BtcTurk Yeni Malatyaspor’a sakatlardan iyi haber

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 19.11.2019 10:19 | Son Güncelleme

Süper Lig’de oynadığı son maçta İzmir deplasmanında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak puanını 18 yapan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 1 günlük aranın ardından 17 Kasım Pazar günü saat 19.00’da konuk edeceği Fenerbahçe maçının mesaisine yeniden başladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor’a sakatlardan iyi haber

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Btc Turk Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti. Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı Eren Tozlu dışında eksik bulunmazken sakatlıkları düzelen Chaalali, Bifouma, Fofana ve Rahman’ın görev verilmesi halinde Fenerbahçe’ye karşı oynayabilecekleri belirtildi.

Futbolcularıyla haftalık değerlendirme toplantısı yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın, son iki deplasman maçında sergilenen performanstan memnun kalırken, Fenerbahçe ile oynayacakları zorlu maça iyi hazırlanmaları gerektiğini futbolcularına iletti. Son haftalardaki kart cezaları ve sakatlıklardan dolayı zorunlu olarak kadroda değişikliğe giden Sergen Yalçın’ın Fenerbahçe maçında Robin Yalçın, Bifouma ve Gökhan Töre’ye şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
BtcTurk Yeni Malatyaspor Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig sergen yalçın

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Normal şartlarda bu maçta Fenerbahçe'ye hiç şans tanımıyorum..
feneri otekilerle karistirma tersten saplar
@prens44 sen Malatyayı karıştırma esas kadro olarak da oyun olarak da Fenerden üstünüz..
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