BtcTürk Yeni Malatyaspor'da koronavirüse rastlanmadı

Süper Lig'e 12 Haziran'da yeniden başlanacağının açıklanmasının ardından 11 Mayıs Pazartesi günü topbaşı yapacağını açıklayan Yeni Malatyaspor'da koronavirüse rastlanmadığı açıklandı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımı oyuncularımız ve altyapı antrenörlerimiz ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza Turgut Özal Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık ekipleri tarafından yapılan koronavirüs testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

