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BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan 100 Bin TL bağış

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 04.04.2020 14:50 | Son Güncelleme

Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz bize yeteriz Türkiyem' yardım kampanyasına 100 Bin TL bağışladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan 100 Bin TL bağış

Kulüp resmi hesabından yapılan açıklamada," Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsle mücadele için ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyasına' biz de kulüp olarak 100 Bin TL ile katılıyoruz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
BtcTurk Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig Cumhurbaşkanı Erdoğan

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