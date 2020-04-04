BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan 100 Bin TL bağış

Kulüp resmi hesabından yapılan açıklamada," Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsle mücadele için ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyasına' biz de kulüp olarak 100 Bin TL ile katılıyoruz" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
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