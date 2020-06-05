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BtcTurk Yeni Malatyaspor fikstür avantajına güveniyor

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 05.06.2020 10:18 | Son Güncelleme

Süper Lig'de kalan 8 maçının 5'ini sahasında oynayacak BtcTurk Yeni Malatyaspor, fikstür avantajını koruyarak ligde kalmayı hedefliyor. Ligde 25 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, kalan haftalar için en az 13 puan hedefliyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor fikstür avantajına güveniyor

BtcTurk Yeni Malatyaspor, koronavirüs tedbirleri kapsamında maçların seyircisiz oynanacak olmasına rağmen iç saha avantajına güveniyor.

Ligde kalma mücadelesinde önünde bulunan 4 haftalık periyodu kritik olarak gören, Malatay ekibi, bu maçlardan en az 9 puan çıkarmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı takım kalan 8 haftalık maratonda 5 iç saha, 3 de deplasman maçına çıkacak.

Malatya ekibi, sahasında Kasımpaşa, Göztepe, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gaziantep ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar deplasmanda ise Fenerbahçe, Sivasspor, Çaykur Rizespor ile kritik 90 dakikalara çıkacak. Ligin ikinci yarısında henüz galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor bu özlemine lig yeniden başlayınca son vermek istiyor.

Kalan maçlarında en az 13 puan hedefleyerek düşme korkusu yaşamak istemeyen Malatya temsilcisi bu süreçte fikstür avantajına da güveniyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor ligin yeniden başlamasının ardından Kasımpaşa ve Göztepe ile arka arkaya sahasında oynayacak.
Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısında oynadığı müsabakalarda ise sadece 1 puan alabildi.

(İHA)

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